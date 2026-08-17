Алекс Николов с ново гадже на море! (СНИМКА го издаде)

Любопитни кадри от лятната си почивка в Турция сподели волейболната звезда Александър Николов.

На тях се вижда как националът плажува заедно с брат си Симеон, техен приятел и... непозната девойка.

Поредицата от снимки отвежда феновете на морския бряг, където младежите събират слънчеви лъчи. Алекс позира в прекрасна форма заедно с Мони, който е ухилен до уши. В южната ни съседка двамата събират сили преди европейското първенство, на което ще играят с националния отбор през септември, пише "България Днес".

На друг от фотосите 22-годишният посрещач е щракнат с авер на шезлонг на плажа. Големият син на Владо Николов не пропуска да запечата и красивия залез над брега, където морето се слива с небето.

Последната от компилацията кадри прави най-голямо впечатление. На нея Алекс седи с широка усмивка на плажа, гледайки влюбено. На снимката с просто око се вижда женски пръст с маникюр, сочещ закачливо към национала.

Дали това е новата му приятелка – само можем да гадаем, но е факт, че волейболната звезда отдавна е продължил напред след раздялата с Юлита Димитрова. Двамата бяха заедно няколко години, но неочаквано се разделиха. Както „България Днес“ първи разкри, бившата на Николов отново е във връзка с друг мъж. Двойката дори отиде на първата си ваканция това лято.

За волейболиста също се твърди, че се е залюбил със сръбската националка Хена Хуртагич, която играе за италианския гранд „Веро Волей Милан“. Никой от тях обаче не потвърди, нито пък отрече слуховете. Николов очевидно си е научил урока от предишните отношения и предпочита да пази новата си половинка в тайна. Това не му пречи обаче да загатва, че не страда от липса на женско внимание.