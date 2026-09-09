Алекс Раева сменя Мария Игнатова в „Пееш или лъжеш“

Рокада е направена в новия сезон на „Пееш или лъжеш“, а един от основните панелисти на шоуто отпада. Мария Игнатова, която бе постоянен коментатор заедно с Иван и Андрей, вече няма да е част от предаването. Нейното място заема добрата й приятелка Алекс Раева. Иван и Андрей обаче остават, а водещ, разбира се, отново ще бъде Димитър Рачков, пише "Филтър".

Предаването „Пееш или лъжеш“ ще стартира по Нова телевизия на 20 септември със специален благотворителен епизод в подкрепа на УНИЦЕФ – България. В него също ще има голяма изненада – водещата на „Събуди се“ Марина Цекова ще е сред панелистите съветници, които ще помагат на участниците да познаят кой пее и кой лъже.

В специалното издание на сцената ще излязат Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава. Всички те са участници в предишни сезони на шоуто, но този път техни партньори в пеенето ще са деца. А задачата на звездите на българската музика ще бъде да разберат кой ги мами и кой действително има талант. Истината обаче няма да стане ясна веднага. В рамките на няколко кръга звездите и съветниците ще трябва да разчитат на своята интуиция и наблюдателност. Зрителите също ще имат възможност да се включат в играта, като гласуват за своя любим дует и изберат победителя на вечерта.

Редовните епизоди на „Пееш или лъжеш“ ще започнат на 27 септември, а от рекламния клип „Игра на тонове“, който е намигване към хитовия сериал „Игра на тронове“, става ясно, че сред звездните участници ще са Глория, Керана, Марги Хранова, Милко Калайджиев, както и победителят в „Като две капки вода“ Даниел Пеев-Дънди.