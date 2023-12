Алисия ще празнува Коледа отвъд Океана (А КЪДЕ Е СИНЪТ Й?) „Ваканция много, много надалеч“ (Vacation far far away) – това е написал Ники Михайлов на стената си във Фейсбук под своя снимка с Алисия. На фотоса двамата са в самолет, очевидно за презокеански полет, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/alisiq-shte-praznuva-koleda-otvyd-okeana-a-kyde-e-sinyt-i HotArena.net reni1 70602 „Ваканция много, много надалеч“ (Vacation far far away) – това е написал Ники Михайлов на стената си във Фейсбук под своя снимка с Алисия. На фотоса двамата са в самолет, очевидно за презокеански полет, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Ваканция много, много надалеч“ (Vacation far far away) – това е написал Ники Михайлов на стената си във Фейсбук под своя снимка с Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">На фотоса двамата са в самолет, очевидно за презокеански полет, видя <strong>HotArena.net</strong>.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Ники Михайлов и Алисия не уточняват къде ще празнуват настъпилата Коледа, а снимката е правена още в неделя.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Любопитното е, че Валери-младши не присъства на снимката.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Според запознати Алисия най-вероятно го е оставила на братята си или на детегледачка, за да може спокойно да изкарат романтичната си ваканция.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Прекрасни сте! Весело посрещане на празниците, дано си изкарате страхотно!“, гласят пожеланията във Фейсбук.</span></p>