Алисия: Уникална съм, измислих си нова прическа! Фенове: Спри да копираш! (Виж как я хванаха - ФОТО)

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фолк певицата Алисия се похвали с нова прическа, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Изпълнителката на „Твоя тотално“ толкова се въодушеви от визията си, която по думите й сама си измислила, че постна фото в социалната мрежа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Everything is created twice - first in the mind and then in reality!“ – „Всяко нещо е сътворено два пъти – веднъж в ума, а след това – в реалността“. Тази мъдрост написа гаджето на Ники Михайлов под снимката с новата си прическа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Косата на Алисия е с нов, по-тъмен цвят, вързана високо на кок с голяма конска опашка.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Модната икона на 2014 г. за пореден път искаше да изтъкне колко е креативна и оригинална в стила си, но за съжаление, този път не й се получи.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фенове веднага я хванаха в лъжа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Уникалната“ прическа на Алисия всъщност далеч не е толкова уникална, нито пък по идея на певицата. Много преди нея колежката й Андреа се похвали с абсолютно същата конска опашка и снимката по-горе го доказва.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Прозорлив интернет потребител веднага видя плагиатството и постна измамата на стената на Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Е, нищо! Следващия път може и да й се получи!</span></p>