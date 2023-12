Алисия ЗАКОВА Николета: Аз поне не съм минала през всички! (Виж бруталния намек) Безмилостно брутална започва да става войната между Алисия и Николета, видя HotArena.net. Двете си забиват шамар след шамар в публичното пространство, а на моменти играта толкова загрубява, че го обръщат на свиреп спаринг с крошета. https://hotarena.net/laifstail/alisiq-zakova-nikoleta-az-pone-ne-sym-minala-prez-vsichki-vij-brutalniq-namek HotArena.net reni1 78281 Безмилостно брутална започва да става войната между Алисия и Николета, видя HotArena.net. Двете си забиват шамар след шамар в публичното пространство, а на моменти играта толкова загрубява, че го обръщат на свиреп спаринг с крошета.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Безмилостно брутална започва да става войната между Алисия и Николета, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Двете си забиват шамар след шамар в публичното пространство, а на моменти играта толкова загрубява, че го обръщат на свиреп спаринг с крошета.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Последното такова заби Алисия на Николета, след като плеймейтката я злепостави за пореден път. Фолк певицата отвърна на обидата на Лозанова обаче твърде, твърде брутално.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„The most attractive quality in a woman is when she hasn’t been with everybody and won’t be with just anybody“ – този пост пусна Алисия в социалната мрежа. В превод: „Най-привлекателното качество в една жена е това да знаеш, че не е била с всички мъже и няма да бъде просто с някого“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Всички доловиха намека, насочен срещу НиЛо, за който отдавна има вицове, свързани с цели футболни отбори.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">И не само феновете се досетиха към кого е насочена репликата. „Ха-ха, добре й го каза“, написа бившата жена на Благой Георгиев Христина Витанова под снимката.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Повод за бруталния удар на Алисия стана последната подигравка на Николета, която сравни врагинята си с чорлава маймунка. Припомнете си <a href=\"http://hotarena.net/prekali-nikoleta-brutalno-nahrani-alisiq-skandalyt-e-ogromen\" target=\"_blank\"><strong>ТУК</strong></a>.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>