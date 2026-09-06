Бесен скандал! Саня скочи на Дара: Нагло момиченце! Певицата отвърна: 10 години ме крадяхте!

След цял месец слухове, че Дарина Йотова-Дара се разделя с досегашната си продуцентка Саня Армутлиева – нещо, което „Уикенд” пръв съобщи пръв още в края на юли, певица най-после потвърди, че това е истина. Тя официално къса с компанията на своята доскорошна шефка – „Вирджиния рекърдс”, стана ясно от нейна публикация в социалните мрежи. Звездата не разкри кой ще я представлява занапред, но както „Уикенд” писа, мъжът й още през юли е регистрирал собствена продуцентка фирма и се очаква именно Дара да бъде първият изпълнител с договор с нея.



Според брилятно информирани източници на „Уикенд”, до разлъката се е стигнало след тежки скандали и пазарлъци. При един от разговорите, проведен в началото на юли в офиса на „Вирджиния рекърдс”, Саня Армутлиева нарекла певицата „неблагодарно момиченце” и я определила като „най-голямото разочарование в живота и кариерата си”. Варненката обаче изобщо не й останала длъжна. Дара безцеремонно отвърнала, че фирмата „я краде от години” и е спечелила милиони от нея. „Няма да съм ви роб. Продължавам сама. Вие само знаете да лапате пари наготово”, избухнала победителката в „Евровизия”. И изразила разочарованието си, че за 10 години фирмата е продуцирала едва 7 нейни видеоклипа и 15 песни, вместо три пъти повече.

Иначе официалните думи, казани пред медиите, звучат доста по-изискано. „Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с „Вирджиния рекърдс” стига до своя край. Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно – за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност. Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои. С любов, Дара.” Това написа победителката от „Евровизия” 2026 във вторник вечерта в социалните мрежи.

Артистичната общност в страната се втурна да я поздравява и да й пожелава успех занапред, но сред добронамерените коментари не се забелязват никакви публикации от досегашните колеги на певицата във „Вирджиния рекърдс”. Шефката й Саня Армутлиева също не се изказа по темата, а цяло денонощие след изявлението на Дара нейната визитка все още стоеше в списъка с артисти на „Вирджиния”. Нещо повече, когато се отвори официалният сайт на фирмата, първото, което се вижда, са кадри от видеото към песента „Бангаранга”, с която българката спечели „Евровизия” във Виена. От това следва логично заключение, че Саня изобщо не е доволна от раздялата със „златната си кокошка” и отказва да я признае публично. Възможно е дори да се опита да обори в съда правото на Дара да напусне, въпреки че по информация на „Уикенд” няма да има големи шансове за успех, тъй като договорът на изпълнителката с фирмата й вече е изтекъл.

Още от юли деловите контакти на звездата са минавали през новия лейбъл, който се очаква да я представлява, твърдят източници на „Уикенд”. Това е компанията „СтарШи Глобал”, регистрирана на 16 юли – ден след като се навършиха 10 години от издаването на първия хит на Дара – „К’во не чу?”. Управител на дружеството е мъжът на певицата – Ервин Заимов. Първоначално се шушукаше, че фирмата е на самата певица, но след това „Уикенд” първи стигна до информацията, че тя е на името на съпруга й, т.е. той вече е неин продуцент. Това означава, че отсега нататък ангажиментите на Йотова ще бъдат негова грижа, а парите от хонорарите й ще остават в семейството. Фирмата е регистрирана специално за да продуцира Дара, но най-вероятно в бъдеще тя ще се опита да привлече и други изпълнители, с които да работи.

По стечение на обстоятелствата договорът на Йотова със Саня е изтекъл точно след като българката спечели „Евровизия”. Някои я обвиняват, че е отишла във Виена на разноските на доскорошната си шефка, а след това я е предала, отказвайки да работи с нея занапред. Според много музиканти обаче такива обвинения не са основателни. Саня всъщност не се била охарчила кой знае колко с представянето на Йотова във Виена. Парите са излезли от джобовете на гръцките продуценти, които стоят зад проекта „Бангаранга”. Известно е, че всичко, което Дара показа във Виена, е било подготвено и репетирано в Атина. Дори се говори, че благодарение на гърците родната звезда е получила достатъчно време за репетиции с вокален педагог, заради което е била желязна в изпълнението си на музикалния конкурс. Иначе на всички направи впечатление, че пее доста фалшиво по време на родната селекция на изпълнител за големия конкурс.

За сметка на това във Виена, където се раздаде и с пеене, и с танци, нямаше нито един фалшив тон. Това означава, че е преминала желязна подготовка с вокален педагог. Шефката й в България гледала на такива занимания по-скоро като на излишен лукс и отказвала да инвестира в тях. Ако изпълнителите й смятат, че имат нужда от тях, сами инвестират в това.