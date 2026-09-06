Би Ти Ви започна сезона тайно от страх

Би Ти Ви си вкара ужасяващ автогол с изненадващия старт на есенния си сезон миналия уикенд. От страх, че конкурентите от Нова ще пуснат риалитито си „Игри на волята” по-рано, от телевизията изстреляха нахалост и двата си патрона със своите риалитита „Фермата” и „Ергенът: Любов в Рая”. Пуснаха ги два дни по-рано от предварително обявените дати, публиката не разбра и рейгингът се срина.



Родните телевизии едва ли помнят по-трагичен фалстарт от този на актуалните сезони на „Фермата” и „Ергенът: Любов в Рая” по Би Ти Ви. Конкурентите им от Нова се похвалиха, че са ги унищожили миналата неделя, когато пуснаха първия епизод на „Игри на волята”. Той се оказа с два и половина пъти повече зрители в сравнение с риалититата на Би Ти Ви. Вината за това до голяма степен е в абсурдното решение „Фермата” и „Ергенът” да тръгнат „тайно” – без никаква реклама и предварителна информация за зрителите. Дни наред от телевизията обясняваха, че „Фермата” започва в понеделник, 31 август, съответно феновете на шоуто го очакваха именно тогава. За „Любов в Рая” пък се знаеше, че тръгва на 1 септември, вторник. И изведнъж тихомълком селското риалити се изстреля в ефир в събота, когато никой не очакваше и съответно не гледаше. Същият сценарий се повтори с „Ергенът”, само че в неделя.

Дори пиар отделът на Би Ти Ви, изглежда, е бил напълно неподготвен за промяната. Съобщението до медиите за старта на „Фермата” в събота е изпратено в 20,03 часа – три минути след като предаването вече е било в ефир. В 20,08 часа пък е изпратено друго съобщение, в което се казва: „Преди броени секунди по Би Ти Ви започна ексклузивно десетият сезон”.

Фалстартът стана повод за публични подигравки с голямата телевизия от страна на екипа на бившите продуценти и водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов. Дясната им ръка – Мирон Крумов, пусна във Фейсбук в неделя въпрос: „Абе, някой разбра ли, че „Фермата” 10 е почнала снощи?”. „Защо са започнали тайно? Или да изненадат конкуренцията изодзадзе, или от страх да не се изложат пред много хора!?”, отговаря шоуменът Иво Танев. „Ти и телевизия ли гледаш?”, пита последователка на Мирон, а той й отвръща с чувство за хумор: „Явно не, щом съм изпуснал тази тайна премиера, тип флаш моб”. След това уточнява: „решението да стартират тайно е на програмния директор на Би Ти Ви, това е коронният му номер...”.

Във фен групите на предаването също цари недоумение. Голяма част от хората с дни не схванаха кога е започнал новият сезон, не знаеха как могат да гледат епизодите, които са пропуснали, ядосваха се, че от телевизията първоначално са обявили една дата за старт, а след това без предупреждение са я сменили. „Хем от 31.08, хем днес ексклузивно... Раздвоение на личността ли имате!?”, коментира зрител. Зрителка пък обяснява, че е разбрала, че дават „Фермата”, когато си пуснала телевизора, за да гледа заложеното в програмата повторение на стар сезон на „Денсинг старс”. Видяла, че излъчват друго предаване, и сменила канала. Хората отправят и много критики към водещи – Краси Радков и Тото с жените си. Шегуват се, че четиримата не са достатъчни, за да заменят Иван и Андрей.

Всъщност идеята с ранния старт на „Фермата” е била да спечели зрители преди старта на „Игрите”. След като обаче аудиторията не знаеше за този старт, е логично, че не е била пред телевизорите. По този начин риалитито изгуби много от хората, които по принцип искаха да го гледат, но изпуснаха завръзката на интригите в първия епизод. От телевизията излъчиха повторение в неделя по обяд, но това не успя да поправи вече нанесените щети.

С „Ергенът: Любов в Рая” положението се оказа подобно, само че тук хората вече бяха подготвени, че могат да очакват изненади, а и от телевизията се сетиха да предупредят за ранния старт няколко часа по-рано. Новината за него излезе в неделя сутринта, а първият епизод бе излъчен вечерта.

В резултат на всичко това от Нова тв имаха пореден повод да се похвалят със силен старт на собствения си сезон. Оказа се, че „Игри на волята” в неделя е гледано от близо 40 на сто от хората през телевизионните екрани същата вечер, докато програмата на Би Ти Ви е събрала едва 17,3 на сто.



