Бившата на Ники Пилето се сгоди

Ралица Методиева-Рая, позната на публиката като бивша телевизионна водеща, а днес инфлуенсърка, изненада последователите си с признание, че отново е обвързана и дори е получила предложение за брак. Красавицата обаче упорито пази в тайна самоличността на мъжа, който е успял да спечели сърцето й.



По информация на „Уикенд“ Рая вече не крие годежния пръстен, но избягва да показва бъдещия си съпруг в социалните мрежи. Единствено наш репортер успя да засече блондинката в компанията на мистериозния й избраник. Двамата бяха забелязани на обяд в известен столичен ресторант, където изглеждали видимо близки и спокойни. Мъжът е приблизително на възрастта на Рая, с видими финансови възможности и поддържан външен вид. Макар да не е висок, впечатлявал с добро телосложение и младежко излъчване, не е някой запуснат чичак. Мъжът е значително по-млад от бившия партньор на Рая - Николай Методиев, известен с прякора Пилето.

Новината за годежа идва близо година и половина след края на дългогодишната връзка между Ралица и плейбоя и бивш контрабандист №1 Ники Пилето. Двамата се разделиха в началото на 2025 г., след почти две десетилетия заедно. До раздялата се стигнало след сериозна криза във взаимоотношенията им, породена от изневяра от страна на Методиев.

Историята между Рая и Ники започва още през 2007 г. Няколко години по-късно те станаха родители на дъщеря си Карина. Ралица е споделяла, че появата на детето е била много желана, но пътят до майчинството не е бил лесен. По тази причина тя е признавала, че не планира да има второ дете. През 2016 г. двойката сключва брак на тайна церемония, като по това време вече има дъщеря. Двамата привличаха внимание и заради внушителната си възрастова разлика - около 20 години.

Николай Методиев дълго време беше сред най-коментираните фигури от родния бизнес и светския живот. Именно той въвлича Рая и в бизнеса със заведения, като тя постепенно се превръща в негов близък човек и дясна ръка в работата. В миналото той не пестеше комплиментите към половинката си. „Освен хубава е и умна, което е рядко срещана комбинация. Онзи отгоре си знае работата. Той ни събра“, е казвал Методиев за Ралица.

През 2003 г. Ники Пилето беше обявен за контрабандист №1. Според прокуратурата Методиев е пренасял незаконно стоки през 2002 и 2003 г. през граничните пунктове „Кулата“, „Калотина“ и „Хвойна“ в съучастие с митнически служители и шофьори на камиони. Процесът бе няколкократно отлаган поради различни причини, като преди време делото беше върнато на прокуратурата поради грешки в обвинителния акт.

Прякора си Пилето получава заради участието си в контрабандата на пилешко месо, заради което беше арестуван през 1998 г. в Бургас. Тогава бяха задържани 11 тира с контрабандно месо, внесени от негови фирми. Тогава с него бе арестуван и брат му Ивайло Методиев, но по-късно бяха пуснати на свобода и им беше наложена гаранция.

Днес 60-годишният Николай е ресторантьор и не се занимава с контрабанда и незаконни неща. Любопитна подробност е, че навремето Рая го „краде” от Зейнеб Маджурова, която има кратка афера с богаташа, за която днес не иска да си спомня, да минава за порядъчна многодетна майка.