Благовест Аргиров се оплаква: Стоичков отказа да удари рамо на внука ми за "Барса"

„Ицето отказа да ми удари едно рамо за моя Леон, но въпреки това 8-годишният ми внук вече се учи на футбол в престижната футболна академия на Испания – „Барса“.

Това признание направи пред „България Днес“ единият от двамата любими близнаци на България – Благовест Аргиров.

„Синът ми се обади преди няколко месеца и каза: „Тате, идват треньори от Испания в Норвегия да избират талантливи момчета. И аз веднага вдигнах телефона и се обадих на Христо“, спомня си Благовест Аргиров.

Като любящ и грижовен дядо, той изплакал на жицата: „Ице, така и така, ама ще удариш ли едно рамо? И той ме отряза с думите: „Няма да ударя рамо и ще ти обясня защо. Нашите треньори в „Барселона“ са много взискателни. И ако твоят Леон е наистина талантлив, повярвай ми, ще го изберат. Не се занимавай да търсиш ходатайства и такива работи... Ако е добър, ще го вземат. Ако не – значи трябва да си търси друг занаят! И ме отряза“, през смях признава певецът. Днес юобаче той е убеден, че Камата е бил прав да постъпи така.

„Внукът ми е 8-годишен, но е много запален“, с намигване разказва изпълнителят на парчето „Гот е“ и продължава: „В момента Леон и синът ми са в Барселона. Не знам колко време ще продължи това, но да ви кажа, малкият Меси е заминал точно на такава възраст да тренира в клуба на „Барса“. Не че искам да сравнявам Меси с Леон, но нашият любим футболист освен Христо Стоичков е и Меси“, подробен е брат Аргиров.

По негови думи футболната академия на „Барселона“ е възможно най-добрият старт, но: „Един Господ знае какво ще стане за в бъдеще! Дано да се развие добре! Леон е много интересно дете – по линия на баща си е една втора българин. Майката на баща му – моя син Александър, е норвежка. Значи Леон е една четвърт българин. Съпругата на моя син е с баща мароканец, а майката е шведка. Та Леон е интересна смесица от различни националности. И тримата ми внуци са така – космополитни деца на света“, горд е дядо Благовест.

Той признава, че от неговите наследници никой няма интерес към пеенето, но Христофор - синът на брат му Светослав, свири на китара в групата „Хордън райв“.

„Това е много известна група, но свирят блек метъл. Даже снощи са свирили в Осло, обиколиха цяла Европа, доста са популярни. Тази музика обаче за нас с брат ми ни е много чужда, ние не можем да я разберем, но той я разбира чудесно и е много добър китарист. Публиката го обожава“, казва още Благовест Аргиров за своя племенник.

Прочутите близнаци не могат да се оплачат от липса на популярност у нас, защото всеки петък и събота имат участия и срещат своите почитатели от страната.

„Този уикенд бяхме в Мадан и в Крумовград и останахме очаровани – много хубави хора живеят в Родопите. Но ни направи впечатление, че доста млади хора остават да живеят по родните си места. И се препитават, като работят в мините“, обяснява изпълнителят на хита „И замириса на море“.

И после с охота продължава: „Имат си и специални училища, в които ги обучават за професията. Беше много хубаво! Не очаквахме! Разходете се до тоя край, ще ви очарова красотата му, а хората му – още повече!“, казва на изпроводяк гордият дядо на бъдещата футболна звезда на „Барса“ Леон Аргиров. Успех от нас!