Близнаците печелят "Игри на волята"

В онлайн варианта на екстремното шоу на финала братята се изправят един срещу друг, победител излиза Ивайло

Близнаците Иван и Ивайло Василеви вече са печелили "Игри на волята"! Само че не телевизионния формат. Преди по-малко от година двамата влизат в неговия онлайн еквивалент - екстремното риалити "Зона Х", което събира 16 участници в жестока битка за оцеляване.

Братята станаха едни от най-обсъжданите участници още в началото на новия сезон на "Игрите" по Нова телевизия. Двамата софиянци са на 26 години и имат сериозна спортна подготовка. Още с появата си на арената момчетата дадоха да се разбере, че няма да бъдат туристи. Физически мощни, самоуверени и непримирими, братята бързо привлякоха внимание. А с него дойдоха и първите негативни реакции. В дискусиите на зрителите се появиха остри коментари за поведението им, отношението им към останалите и напрежението, което създават около себе си. Дори в зрителските анкети Иван и Ивайло вече са сред имената, които активно се обсъждат след първите епизоди.

Василеви дадоха силна заявка пред зрителите и пред племената, но пропуснаха да споделят една важна подробност. Преди по-малко от година двамата вече са били в истинска война за оцеляване. И не само това. Стигат един срещу друг до самия финал в онлайн риалитито.

Приликите на двата формата са поразителни. В интернет епизодите участниците са разделени по двойки и изпратени в различни зони. Разполагат само с базови приспособления за оцеляване. На краката им са вързани вериги. Трябва сами да си осигурят подслон и да издържат на студ, жега, глад и психическо напрежение. Имат арена за битки, племенен съвет, предимства и социална игра. С други думи, преди да влязат в "Игри на волята", близнаците вече са ги играли. И дори са стигнали до победата.

В онлайн екстремното риалити Иван и Ивайло започват заедно в отбор, които носи името "Еднаквите различни". Само че братската връзка не издържа на напрежението. Двамата се разделят и започват собствена битка. По думите им така е по-добре, защото могат да въздействат на съперниците си и да проучват ходовете им. Стратегията им работи. Близнаците стигат до финала, където вече няма място за братска солидарност. Иван и Ивайло трябва да се преборят един срещу друг. Заедно с тях до последната битка достигат още един мъж и една жена. Четиримата застават на финално трасе с препятствия и пъзел. Иван започва по-силно и дори повежда. Ивайло обаче не се предава. Обръща битката, изпреварва брат си и стига първи до финала. И това не е случайност. През сезона Ивайло събира най-много победи от всички участници.

Миналата година гладът се оказва най-големият проблем за двамата братя. Именно липсата на храна е едно от нещата, за които най-много мрънкат. Имат дрязги с някои от участниците и проявяват враждебно отношение към други играчи - нещо, което се забелязва и в първите епизоди на телевизионния формат. Единственото, което успява да разчувства Ивайло по време на целия му престой в изолация, е появата на приятелката му Габриела. Виждайки я, той се разплаква и признава, че тя е единствената му слабост.

Единствената слабост на Ивайло е приятелката му Габриела

Сега близнаците отново ще мерят сили на екстремно място. Само че този път залогът е много по-голям и телевизионната публика е в пъти повече. Иван и Ивайло вече знаят какво е да гладуват, да живеят в сурови условия, да играят социалната игра и най-вече как се стига до финала. В "Зона Х" Ивайло си тръгва с чек за 15 338 евро. Сега остава големият въпрос, а именно ще успеят ли близнаците да повторят успеха си и в телевизионния формат "Игри на волята".