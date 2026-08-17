Бонбонова с разтърсваща изповед: Обявиха ме за мъртва пред родителите ми

„Обявиха ме за починала пред родителите ми!“

Това с болка в сърце призна двукратната участничка в любовното риалити „Ергенът“ Благовеста Бонбонова. Едва на 17 години топкрасавицата се изправя очи в очи със смъртта, преживявайки тежък инсулт. Тогава хубавицата е приета по спешност в болница за изследване със скенер, където се случва най-лошото. „Медицинската сестра е излязла и е казала на нашите, че съм починала, защото

съм спряла да дишам

спомня си с ужас борбената дама.

Първоначално лекарите в Ямбол смятали, че Блага е постъпила с алкохолно натравяне. Самата тя споделя, че преди това изпила само една или две водки на коледно парти, пише "България Днес".

Последвали 3 месеца престой в лечебно заведение и още 4 за рехабилитация. През дългия възстановителен период красавицата използвала инвалидна количка, а страха, болката и неизвестността съпътствали дните ѝ. Именно трудните моменти обаче успели да я направят по-силна.

„Хората виждат фасадата - визия, участие, характер. Но това, което не се вижда, е сърцето, което се е борило... И духът ми, който никога не легна, дори когато тялото не можеше да стане“, категорична е бившата на футболиста Пламен Димов.

Като по чудо плейбой зайчето успява да се възстанови от инцидента с минимална парализа на пръстите.

19 години по-късно Бонбонова се учи да се радва на живота и на всички прекрасни хора около себе си. След като цели два пъти опита да намери любовта в „Ергенът“, но не успя да срещне сродната си душа, сексбомбата реши да се пробва в интернет формата „Къщата на инфлуенсърите“. В предаването Блага влезе с колежката си ергенка - Габриела Бланко, с която са много близки. Двете са едни от най-одуваните участнички на този етап и само времето ще покаже дали ще успеят да си поделят победата.