Бони на война с ранните ромски бракове: Обричаш всички на мъки!

Обръщам се към всички българи и по-специално към младите хора от моята общност и дано да ме чуят!

Не правете млади семейства, защото семейството трябва да е осъзнат избор! Не бива да влизате в брак само защото чувствате, че нямате избор и няма какво друго да правите. Това изригна ексклузивно пред „България Днес“ фолкпевицата Бони. Тя се е заела със социалната кампания да ограмотява младите хора със силни послания срещу ранните бракове, защото: Необмислени, те водят до разбити човешки съдби – на родителите, но и на децата, родени в тези семейства. Човек трябва да влиза в брак чак когато е зрял,

когато си е стъпил на краката

и когато има силите да носи отговорност за чужди съдби, а не когато е неориентирано дете, убедена е Бони. Самата тя споделя, че е станала майка на 28 години, когато е вече е държала живота си в ръце.

Но на 14 години да мислиш за брак е престъпление към самия теб. А какво остава да се сдобиеш и с дете на ръце. Обричаш всички на мъки! Постоянно се срещам с деца и млади хора от моята общност. И се изумявам, че те се чувстват в безпътица и единственото, което им хрумва, е да се оженят, възмутена е Бони. Така тя узряла за идеята и решила сама да поведе битка срещу ранните бракове.

„Едно време, когато бях ученичка, в училище се говореше, че ученето ти дава път и шанс за по-добър живот. Сега децата от ромската общност ми споделят: Никой не ни обръща внимание – дали ще ходим или няма да ходим на училище, никой не го интересува, възмутена е изпълнителката на песента „Любовта ти“.

Затова Бони настоява идеята ѝ за кампания да бъде подета на национално ниво и да започне строг контрол за присъствие в училищата на деца от всички общности. Едно време всички заедно ходехме на училище – българи, роми, каракачани. И от всички се изискваше еднакво да знаем.

И настоявам задължителното образование в България да стане средното, а не както е сега – основното!

Така ще задържим по-дълго децата в училище и това ще помогне те да са по-далеч от мисълта за ранния брак, убедена е Бони. Спомените ѝ са, че като дете инспектори чукали на всяка врата и задължавали ромските родители да пращат децата да учат. „И сега е добре, ако детето не ходи на училище, семейството да не получава социални помощи. Така е справедливо“, смята певицата.