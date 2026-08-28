БОТОКС НА „ДОНДУКОВ“ 2? Илияна Йотова се подмлади на 61 при сестра си (ФОТО преди и след) https://hotarena.net/laifstail/botoks-na-dondukov-2-iliyana-yotova-se-podmladi-na-61-pri-sestra-si-foto-predi-i-sled HotArena.net

Нов пост, нова визия? Откакто Илияна Йотова пое президентския кабинет на „Дондуков“ 2, освен политическите й решения внимание все по-настойчиво привлича и лицето й. На 61 години първата жена президент на България изглежда забележимо по-свежа, гладка и подмладена спрямо архивните си кадри отпреди години.

Йотова встъпи като държавен глава на 23 януари 2026 г., след оставката на Румен Радев. А сравнението на днешните й снимки с кадри от първите години като вицепрезидент неизбежно поставя светския въпрос: дали добрият ген е единственото обяснение за промяната?

И тук идва любопитната семейна подробност. По-голямата сестра на президента – д-р Румяна Тодорова – е дерматолог с над 35 години стаж, като професионалните й интереси изрично включват и естетичната медицина. Има квалификации и сертификати по мезотерапия и естетична медицина, а в момента продължава да практикува дерматология в София.

Д-р Тодорова далеч не е неизвестно име. Тя два пъти е оглавявала Националната здравноосигурителна каса, а преди административната си кариера е ръководила Областния диспансер за кожни и венерически болести в София. Специалността „Кожни болести и венерология“ придобива още през 1988 г.

Двете сестри са изключително близки и именно на нея Илияна се доверява за подновеното си лице, разкриват пред Intrigi.bg близки източници от „Дондуков“2.

Още щом станало ясно, че Радев подава оставка, Йотова постила сестра си за скин бустери и лек филър в средата на лицето. В последствие новата ни президентша се подложила и на процедури с ботулинов токсин и други стягащи интервенции.

Днес разликата отпреди е видима с просто око – лицето на Йотова е подмладено, кожата вече не е толкова отпусната, както преди, голяма част от бръчките са изпънати.

Иначе едно подобно освежаване в добър столичен кабинет, никак не е евтино.

Актуалните цени през 2026 г. показват около 160 евро за ботулинов токсин само в челото и още толкова за зоната около очите, а пакет за три зони достига около 280 евро. Хиалуроновите филъри от висок клас вървят приблизително 335–385 евро за 1 мл, като за скули или възстановяване на средната зона често може да е необходим повече от един продукт.

Скин бустерите, които не „надуват“, а целят хидратация, плътност и по-свеж вид на кожата, струват приблизително 155–355 евро на процедура, а Profhilo е около 260–305 евро според клиниката.

Така една дискретна програма за поддържане на лице като това на Йотова лесно може да струва стотици евро на посещение, а при комбинация от няколко различни терапии – значително повече. Разбира се, със сестра, специализирала в естетичната хирургия, се ползваш с голямо намаление...

Едно е сигурно - на 61 Илияна Йотова изглежда по-поддържана от всякога, а новият й президентски пост очевидно върви и с доста по-полиран публичен образ.