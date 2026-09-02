Божидара Бакалова се изживява като новата Людмила Живкова

Божидара Бакалова, която винаги е на духовна вълна, призна, че иска да е като Людмила Живкова и да възроди Асамблеята в риалити шоуто „Фермата“.

Шокиращата си идея дизайнерката сподели на всеослушание, а желанието ѝ е да обедини положителните енергии на хората. Божидара не спира да изненадва участниците в предаването и постоянно повтаря, че я чака много работа на енергийно ниво. Тя минава през мисловни канали, пророкува бъдещето и прави сеанси. Смята, че най-тежък е проблемът при двойката майка и син от Кресна, които влязоха заедно във „Фермата“. Вече стана ясно, че връзката на Таня и Мартин е много силна. Освен това те носят и голяма психологическа травма, тъй като съпругът на жената е бил изключително агресивен алкохолик.

Самата Божидара пък е убедена, че ще може да им помогне да преодолеят болката от миналото, пише "Филтър".