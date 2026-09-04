Брадърът Мути с роля в турски сериал

Снимките на продукцията започват през октомври, издава брадърът

В турски сериал ще се снима попфолк певецът и участник от последния сезон на "Биг брадър" Мути Мутиев. Новината обяви самият риалити герой, който вече очаква началото на снимките през октомври.

"Ще взема участие в турски сериал, вече е потвърдено. Очаквам да започнат снимките. Един от най-популярните турски сериали", хвали се развълнуваният Мути.

Поканата идва след участието му в "Биг брадър", откъдето той натрупа сериозна популярност и голяма армия от последователи. По думите му контактът с него бил осъществен още докато се намирал в Германия, но тогава преживявал труден период и не бил в най-добрата си форма.

Засега изпълнителят с турски корени пази в тайна както името на сериала, така и ролята, която ще изпълнява. Разкрива единствено, че заснетото се очаква да стигне до екран в рамките на следващата година и че той ще популяризира продукцията пред българската публика.

"Няма да ви казвам какво се случва, защото в крайна сметка това е продукция, която не се издава. Аз ще ви държа в течение", обяснява Мути.

Докато чака да застане пред камерите, брадърът вече подгрява за турската си авантюра с кючеци. Феновете му бързо намериха повод за шеги. Според част от тях брадърът няма защо да се притеснява от драматичните сценарии, защото през последните месеци и собственият му живот прилича на турски сериал.

В началото на август гръмна новината за раздялата му с Яница Владова от "Хелс китчън". Романсът им премина през множество събирания, раздели и бурни скандали, които двамата неведнъж изнасяха директно в социалните мрежи. Бившите влюбени си разменяха обвинения и обиди пред последователите си и дори разказваха публично подробности за интимните си отношения.

А в кой турски сериал ще се озове противоречивият риалити герой, засега остава пълна загадка. Проверка на "България Днес" показва, че за новия телевизионен сезон в Турция се подготвят редица продукции. Сред заглавията, които се спрягат за есента, са "Хамал", "Черният кладенец" и "Студът на Адана", които са в процес на предпродукция и се очаква да влязат на снимачната площадка в средата или края на есента, за да излязат в ефир в началото на 2027г.