ЧЕСТИТО! Ники и Алисия ЗАЖИВЯХА заедно! Вижте колко мило я посрещна Ники (Първо ФОТО от дома им!)

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Честито! Най-сетне връзката на Ники Михайлов и Алисия премина на второ ниво – съвместно съжителство!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Първа горещата новина научи както винаги<strong> </strong><strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фолк певицата загатна за това със снимка от общия им дом в социалната мрежа. Алисия пусна сладурско фото с домашни чехлички с надпис: „For Her and for Him - Sweet home” – в превод: „За Нея и за Него – Обичан дом“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Феновете веднага се досетиха и започнаха да им честитят в мрежата. А Ники Михайлов като истински кавалер й написа: „Welcome home baby“ (Добре дошла у дома, скъпа).</span></p> <p><br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> С това футболистът затвърди подозренията, че двамата вече живеят заедно.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Много сте сладки!“, „Браво, Алисия, много се радвам, че живеете заедно“, и пр. коментари заваляха в нета.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фолк певицата и Ники Михайлов са заедно вече близо 3 години. През това време националният вратар неколкократно е доказвал любовта си към нея, но е подчертавал, че още не е готов за брак.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Първата стъпка в тази посока обаче вече е направена, а феновете вече очакват и следващата новина – бебе!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Вижте снимката в галерията по-долу.</strong></span></p>