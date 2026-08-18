Дара се издаде в коментар! Искала "Евровизия" да е в София https://hotarena.net/laifstail/dara-se-izdade-v-komentar-iskala-evroviziya-da-e-v-sofiya HotArena.net

Звездната победителка от тазгодишната „Евровизия“ Дара изрази своето искрено възхищение към родната столица София.

В коментар в социалните мрежи гласовитата варненка определи града като нейното „топмясто“ за домакинство на най-мащабния песенен конкурс в света, пише "България Днес".

Становището си хубавицата споделя под инстаграм видео на изпълнителя Алек Сандър, който от години се изявява на международна сцена. В клипчето той говори за столицата и нейните преимущества пред морския град за провеждане на събитието. Певецът обяснява директно:

„Преместването на „Евровизия“ в Бургас е по същество социален експеримент, за да се види колко сме готови да платим за 45-минутно пътуване с такси за 200 метра. Придвижването ви от хотела до арената там отнема повече време от действителното 4-часово гласуване. Местните таксиметрови шофьори са напът да спечелят достатъчно пари за една седмица, за да си купят частен остров“, изтъква Алек Сандър и продължава:

„София има пътища. София има обществен транспорт. Бургас е напът да се превърне в най-бляскавия паркинг и най-скъпата площадка за таксита в света. Носете палатката си и се пригответе да къмпингувате на магистралата. Буквално ще бъде по-бързо да наемете падълборд и да стигнете до арената по море, отколкото да поемете по главните пътища. Освен това летището им е с размерите на станция на софийското метро“.

Дара се включва в секцията с коментари на Алек с позитивизъм, но и честно мнение.

„Ние спечелихме тази година, скъпи, но да... София е моят топград, също. Така или иначе, давай Бургас“, надъхва за догодина популярната надлъж и нашир нашенка.

На 13 август морският град без избори да посрещне следващата „Евровизия“. Бургас спечели в надпреварата с Пловдив и Варна, а накрая измести София. Оценката бе направена от международно жури. Бургазлии посрещнаха новината с овации, а кметът увери, че подготовката за мероприятието вече започва.

„Решението е взето въз основа на комплексна оценка, която категорично е била в полза на Бургас“, посочва директорът на БНТ Милена Милотинова. „Процедурата беше много дълга, беше изключително детайлна и изключително експертна и в края на тази процедура се достигна до това становище“, допълва Милотинова.

Кметът на София Васил Терзиев от своя страна призова ръководството на националната телевизия да даде публична информация за критериите, по които Бургас е избран за домакин.