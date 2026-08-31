Дарина Павлова обикаля с яхта-дворец край вилата на Берлускони! Шашна Венеция с минипола (СНИМКИ)

Дарина Павлова обикаля с яхта около легендарната и смятана от някои за скандална вила на Силвио Берлускони, научи „Телеграф“.

Г-жа Мулти, както наричат понякога актрисата и вдовица на Илия Павлов, бе на луксозна яхта, която няколко дни обикаляше около Порто Черво, където се намира самата вила, чиято площ с парка около нея надхвърля тази на Ватикана.

Парти

Яхтата, на която е отседнала Дарина, е голяма и луксозна като поне петзвезден хотел. Според запознати тя е 136 метра дълга и е истински плаващ дворец за баровци. А за самото плавателно средство се твърди, че като било пуснато на вода, казали за него: Парите не могат да купят щастие, но една хубава яхта със сигурност помага.

Яхтата, на която е Дарина, е използвана за ВИП партита. А вилата на Берлускони е едно от най-забележителните в това отношение места, където самата Дарина често е гостувала като близка семейна приятелка на бившия и покоен вече италиански премиер и виден плейбой. Имотът със самата вила се продава, като дори обявиха, че има сделка. Но официално няма яснота дали това се е случило и той е купен вече. Говореше се, че му искат цена между 350 милиона и 500 милиона евро. Спрягаха се имената на монарсите на Катар и Бруней. Но официално няма съобщение, че вилата с другите постройки, атракциони и парковете около нея, чиято площ е 580 000 квадратни метра, е закупена.

След серията от партита в Порто Черво Дарина отиде във Венеция, където очаква да се присъедини към голямата светска суматоха на започващия официално на 2 септември най-стар кинофестивал в света.

Лагуна

Г-жа Мулти там е придружавана от своя близък приятел Сандро Рубини, който й кавалерства за пред светските среди. Партитата и деловите срещи във Венеция обаче започнаха още преди официалното откриване на фестивала, Дарина се появи с и предизвика фурор и завист сред връстничките си, показвайки добра физическа форма. Тя се появи с минипола, върху която отчасти имаше друга, разкривайки добре поддържаните крака на българската милионерка.

Във Венеция Дарина и Сандро са настанени в прочут хотел, където двамата заемат съседни апартаменти, които са запазили още миналата година.

На кинофеста във Венеция ще бъде представен и филмът „Гурия“ на Леван Когуашвили. Той е копродукция с българско участие и по-специално на „Арт фест“ на Стефан Китанов. Разказва за събития в Грузия след разпадането на Съветския съюз.