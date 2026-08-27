Дъщерята на Анелия избяга от дома си: не издържала на властния характер на майка си https://hotarena.net/laifstail/dashteryata-na-aneliya-izbyaga-ot-doma-si-ne-izdarzhala-na-vlastniya-harakter-na-mayka-si HotArena.net

22-годишната Ивон, дъщеря на Анелия и бизнесмена Коко Динев, се е изнесла наскоро от тузарската хасиенда на майка си в полите на Витоша, научи ексклузивно "България Днес".

Според хора от гилдията наследницата на попфолк звездата се оплаквала от властния характер на майка си. Девойката видяла, че не може да излезе на глава с родителката си, която правела всичко възможно да упражнява майчински контрол "за нейно добро" върху живота й, и в един момент решила да заживее самостоятелно.

"Аз съм вече голямо момиче и имам право сама да избирам пътя си!", категорична била Ивон.

Засега няма надеждна информация, че дъщерята на Анелия и Коко Динев се е нанесла в дома на своя приятелка, приятел или гадже, което е съвсем нормално за нейната възраст.

Колеги на изпълнителката на "Погледни ме във очите" разказват под сурдинка, че и самата тя имала мъж до себе си - мургав мачо, който задоволявал всяка нейна прищявка, но певицата много се вардела да не бъдат изловени заедно от папараците.

Анелия си е спечелила славата на материално момиче в попфолка, а това не е никак лесно, като се има предвид колко златотърсачки си опитват късмета в него. Но въпреки че се пазаряла до последния евроцент при участията си и не отпускала хватката си, докато не получи сумата, певицата била щедра към наследницата си - не жалела пари за нейните тоалети, купи й луксозен мерцедес, финансира пластичните и хирургичните й корекции, на които Ивон започна да се подлага почти на същата възраст като рекордьорката в жанра Сузанита, щерката на Орхан Мурад.

Попфолк звездата на свой ред е признавала, че двете с щерка й трудно се напасвали като характери - Анелия се определя като дисциплинирана, праволинейна и обрана, докато по думите й Ивон била "цял бащичко" - по-затворена и по-приспособяваща се.

Изпълнителката отчита като грешка, че заради кариерата си до 2017 г. поверила изцяло отглеждането и възпитанието на щерка си на майка си. После двете се сближили, но Ивон обожавала баща си и при всеки възникнал проблем звъняла на "своя тати".

От началото на годината няма общи кадри на Анелия и дъщеря й от палата на певицата в столичния кв. "Драгалевци". Тогава бившата на Коко Динев разведе журналистически екипи из имението си, но Ивон не се мярна в нито един кадър от видеото.

За последно техен общ фотос от морето бе качен в нета през лятото на миналата година. Малко след това наследницата на певицата, която забрави за детската си мечта да следва медицина, обяви, че ще става певица.Анелия даде рамо на римейка й на хит на Бионсе от 2003-та, годината, в която Ивон идва на бял свят.