Десита смени Меди с бившия на миска

Фолк певицата, която преди около два месеца сложи край на връзката си с колегата Меди, вече е новата любов на младия бизнесмен Атанас Пелтеков, бившия годеник на Мис България 2023 Елизабет Кравец.



Десита издаде връзката им със снимка. Певицата публикува кадър от автомобил, на който държи роза, но умишлено не показа кой е човекът до нея. Наблюдателни последователи обаче веднага разпознаха колата на Пелтеков. Атанас и Елизабет сложиха край на близо тригодишната си връзка в началото на май, а през юли красавицата окончателно потвърди раздялата. Двамата се сгодиха през лятото на 2024 г., когато Пелтеков падна на коляно пред нея. Самата Елизабет призна, че отношенията им са се развили прекалено бързо и в един момент започнала да усеща, че губи себе си.



Десита също излезе от бурна любовна история. С Меди те официално показаха връзката си през миналата година, но след време отношенията им се разпаднаха. Двамата вече не се следват в социалните мрежи, а певицата свали и колието с буквата „М“.