Диамантен „Ролекс“ за милиони: Как Киркоров глези новата си 20-годишна изгора

Филип Киркоров отново е влюбен и този път разликата във възрастта с избраницата му е цели 39 години. На 59 поп кралят на руската естрада е хвърлил око на 20-годишната Валентина Алексеева, която само за две години успя да се превърне от студентка по медицина в „Мис Русия“, „Мис БРИКС“ и сега – в жената, наричана от Киркоров „кралицата на сърцето ми“.

Самият певец вече сподели за увлечението си на сцената пред хиляди зрители по време на фестивала „Нова вълна“ в Казан. Киркоров първо изпя „Луиза“, а след това покани Валентина при себе си и заяви: „Валентина, обичам те! Искам да го кажа не зад кулисите, не тихо или насаме, а тук, пред всички“. Той официално я нарече „кралица на красотата и на моето сърце“ и обясни, че именно тя я е вдъхновила песента му.

Валентина е главна героиня във видеото към „Луиза“. Снимките са в Кападокия, а младата моделка се появява в кадри с прочутите въздушни балони. Самият Киркоров по-късно описва преживяването като „романтично приключение“ с „Мис БРИКС“, която го била „омотала“.

За рождения ден на Валентина той й поднася часовник „Ролекс“ с диаманти.

А тя не е само моделка. Родената в Чебоксари красавица е завършила училище със златен медал и учи медицина в Руския национален изследователски медицински университет „Пирогов“. През 2024 г. печели „Мис Русия“, а през март 2026 г. става първата в историята „Мис БРИКС“. В конкурса в Казан участват 49 момичета от 17 държави.

Разликата между двамата обаче трудно може да остане незабелязана. Киркоров е на 59 години, а Алексеева навърши 20 през август. Руският шоубизнес вече активно обсъжда възможността отношенията да станат по-сериозни, още повече че водещият Андрей Малахов директно попита певеца кога ще има сватба. А той призна, че сърцето на Валентина в момента е заето. Това обаче очевидно не го е отказало. „Аз съм търпелив. Водата камък точи“, заяви той.

Алексеева не е първата жена, която Киркоров иска да превърне в своя муза. А най-голямата му любов безспорно остава Алла Пугачова. Двамата сключват брак през 1994 г., а съюзът им продължава повече от десетилетие. Киркоров и до днес говори за тези години с особен сантимент. В различни периоди той е признавал, че е обичал Пугачова и че тя е вдигнала летвата за бъдещите му партньорки до почти недостижимо ниво.

След Пугачова една от най-шумните му истории е тази с Анастасия Стоцкая.