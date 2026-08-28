Диджей Дамян: Щях да онемея от дрога и пиене! (СНИМКИ)

Пиене, цигари и наркотици съсипали гласните струни на изпълнителя, предупреждение от доктор преобръща живота му

"Толкова са ти зле гласните струни, че ако си позволиш лукса да продължиш с вредния начин на живот, има вариант да си с машинка за говорене".

Тези думи от лекар преобръщат живота на диджей Дамян. Един от най-авторитетните участници в уеб предаването "Къщата на инфлуенсърите" направи изненадващо откровение пред останалите в риалитито и разказа за бохемския си период, в който алкохолът, цигарите и наркотиците били част от ежедневието му.

"До преди осем години живеех доста бохемски. Пиене, цигари, наркотици - не съм бил наркоман, тоест не съм бил зависим, просто ги ползвах така като салата", откровеничи Дамян.

Всичко се променя в нощта на 8-и срещу 9-и март преди 8 години. След поредната тежка вечер купонджийският живот му разказва играта.

"Както ние обичаме да казваме - направих се на леща - и стоях ни жив, ни умрял. Казах си: "Край, приключих тука, това е", връща лентата обичаният варненец.

Опитал да се съвземе с минерална вода и кисело мляко, но този път проблемът не отминал с махмурлука. Появили се страховити болки в гърлото, които не му позволявали дори да говори нормално.

"Стоях като прегънат, не можех да мръдна. Като говорех - страшни болки - все едно някой ми реже гърлото с нож. Един ден издържах, без да приказвам, и отидох на доктор", разказва Дамян.

Той се отправя към специалист по уши, нос и гърло. Още при прегледа става ясно, че положението далеч не е безобидно.

"Отваря устата ми, гледа и възкликва: „О-о-о, какво си правил ти, бе?". Пита ме: "Пушиш?". Пуша. "Пиеш?". Пия. "Наркотици взимаш?". Казвам: "Ами...". Той: "Щом има "ами", значи взимаш", спомня си диджеят.

Диагнозата го приземява моментално.

"Докторът каза, че гласните ми струни са в ужасно състояние и никакви лекасртва няма да ми помогнат", с треперещ глас споделя изпълнителят на хита "Окадар". Лекарят поставя на Дамян тежко условие - между 45 дни и два месеца да спре работа, да се оттегли на спокойно място - на тихо в гората, и да пази пълно мълчание.

За човек, чиято професия е свързана с участия и постоянна комуникация с публика, предложението звучало невъзможно.

"Отвърнах му, че това не е възможно. Аз бях пълен с участия, няма как да стане това нещо".

Тогава специалистът предлага друг, но също строг вариант - инхалации и пълно отказване от вредните навици.

"Идваш да правиш едни инхалации тук, обаче спираш цигарите, наркотиците, кафето и алкохола", преразказва Дамян лекарските заръки. Забранени били още студените и газираните напитки. Следва предупреждението, което диджеят помни и до днес - ако не спре дори с едно от тези неща, е възможно да му бъде поставена машинка за гооврене.

От следващия ден настъпва рязката промяна.

"От 9-и март спрях цигарите, алкохола, кафето и наркотиците", казва с гордост Дамян.

Около година по-късно той отново посяга към цигарите, но този път избира по-леки. Връща и кафето, но по думите му в нормални количества. Преди две години обаче слага край и на двете.

"Щастлив съм, че отгоре някой ми изпрати сигнал и се осъзнах", признава диджеят.

Миналата година и щерка му влезе в "Къщата на инфлуенсърите" Снимки: Личен архив, диджей Дамян