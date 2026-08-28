Диона: Гордея се, че скъсах с лошия имидж и спрях „нурофена”

В не един и два скандала се е забърквала в миналото Диона, но днес се разкайва за тъмните петна в биографията си и гради имидж на примерно работещо момиче. Откакто я хванаха да шофира след употреба на наркотик, тя стои далеч не само от дрогата, но и от алкохола и цигарите. Свободното си време прекарва предимно във фитнеса или в залата, в която тренира бокс.



Повод да потърсим фолк звездата за интервю ни даде участието й в онлайн риалитото „Къщата ни инфлуенсърите”, епизодите от което се гледат от стотици хиляди зрители в интернет. В хода на разговора обаче стана дума и за много други неща, включително и за любовта й с предприемач от мебелния бранш. Интервю за "Уикенд".



- Диона, ти си една от участничките в тазгодишното издание на „Къщата на инфлуенсърите”. Доволна ли си от представянето си?

- Много съм благодарна на целия екип, че бях поканена. Доволна съм от представянето си, защото в предаването бях на 100% себе си. Успях да завържа и нови контакти, които прераснаха в приятелство в реалния живот. Това е може би най-хубавото ми до момента преживяване в шоубизнеса.

- Имаше ли понякога скандали с другите участници?

- Пререканията са част от живота, така че не липсват и в риалити предаванията. Имала съм спорове в „Къщата на инфлуенсърите”, но в рамките на допустимото, без да се прекрачват границите. Стигало се е само до повишаване на тон.

- С кои участници не успя да се сприятелиш?

- Има и такива, с които не поддържаме близък контакт. Естествено, ако ги видя някъде, няма да ги подмина. Ще им кажа „Здравей”, ще се поинтересувам как са. Със сигурност обаче те не биха могли да са ми нещо повече от познати. С тях нямаме общи интереси, нямаме нещо, което да ни свързва

- Намираш ли време за почивка през лятото?

- Да. Сега ми предстои една ваканция. Радвам се, че ще мога да отделя време за моята половинка. Държа да отбележа, че през лятото много работих. Имах куп участия - клубовете пак ме търсят. Изключително благоприятно ми се отразява представянето ми в „Къщата на инфлуенсърите” - хората повярваха отново в мен. Важно е публиката да ти има доверие. За всички грешки, които съм допуснала в миналото, поисках прошка и хубавото е, че ми се подаде ръка.

- Визираш основно случката с „нурофена” – когато беше заловена да шофираш след употреба на забранени субстанции...

- Да, факта, че съм посягала към забранени вещества, че съм си позволявала да присъстват под някаква форма в нощния ми живот. Това е нещо, с което не се гордея, но откакто ми се случи, съм нов човек. Благодарна съм, че получих урок. Към днешна дата цигарите, алкохола и наркотиците са далеч от мен. Даже държа на дистанция хората, които ги употребяват, редуцирала съм антуража си до 6 души. Когато миналата година си взех отново шофьорската книжка, се страхувах да седна зад волана, защото бях травмирана от онази случка. Отскоро пак шофирам и да не дърпам дявола за опашката, се чувствам възкресена, съживена. Наистина усещам, че съм с нова енергия – станала съм по-женствена и по-зряла. Много съм щастлива от нещата, които ми се случват напоследък и съм благодарна, че успях да се събера и изправя след трудния период. Вече съм внимателна и отговорна и към живота ми, и към кариерата ми, и към всичко.

- Наказанието, което понесе, прекалено сурово ли ти се стори?

- Най-суровото наказание за мен беше това, че дълго не можех да си простя безотговорността ми. Останах без книжка за около две години и ми бяха наложени сериозни парични глоби, но това не беше най-страшното. Понесох огромен хейт, отхвърляне от страна на феновете... Разочаровах много хора и бях длъжна да им поискам прошка. Сега се опитвам да заявя себе си отново по най-достойния начин. Гордея се, че вече съм нов човек.

- С мъжа до теб от колко време сте заедно?

- На 10 август станаха две години от нашето запознанство и стартирането на отношенията ни. Все още сме заедно, да чукна на дърво, търпим се (смее се). Срещата ми с този човек за мен се оказа съдбоносна. Той много ми помогна в трудните моменти, през които трябваше да премина. Запознах с него по време на съдебното ми дело. При канселирането ми беше неотлъчно до мен - когато се оказах изплюта от системата, от шоубизнеса. Бях в депресия и на крачка от това да захвърля всичко, но той ми каза: „Ти си родена да блестиш на сцената и ще ти го повтарям всеки ден”. Щеше да е пагубно за мен, ако се бях отказала от музиката, но приятелят ми вдъхна кураж и ми даде рамо, на което да се облегна. Той ме накара да повярвам, че трябва да се върна на сцената и да радвам публиката ми. Това е най-значимото нещо, което някой е правил за мен.

- С какво се занимава любимият ти?

- С мебели - матраци, маси, столове... Постоянно ходи по някакви изложения, все е в чужбина - в Китай, в Полша и къде ли не. Много са ни различни професиите, но пък и не е задължително да сме от един бранш. Мъжът до мен е крайно спокоен, балансиран. Аз, за разлика от него, съм по-експлозивна.

- Мислите ли вече за брак?

- 3 години са минимумът, през който трябва да мине една връзка, за да се стигне до нещо по-сериозно. Ние все още сме в изпитателен срок (смее се).

- Познаваш ли неговите родители? А той познава ли твоите близки?

- Разбира се, познаваме си близките, честитим си всички празници с тях. Главно обаче си живеем двамката. Хубавото е, че сме си наборчета – и той е на 30.

- Придружава ли те по участия?

- Да, придружава ме и на снимки за клипове, и по участия, когато е свободен. Стига да има възможност и да не е изморен, гледа да е до мен. Единствено в студиото ме оставя сама, защото не иска да ме притеснява, като записвам. Въвела съм го вече в музикалната индустрия – знае кое е демо, кое мастер, дава мнение коя песен има потенциал да стане хит, коя е добре да се пусне през есента и т.н. За мен е много важно мъжът до мен да е наясно коя съм аз, каква е професията ми и какъв е образът ми. Той си дава сметка, че провокацията е част от моята работа и слава богу, няма никакъв проблем с това. Либерален е, не се мръщи, че си изкарвам парите по нощните заведения.

- Не се ли ревнувате?

- В първите месеци, докато се напасвахме, имаше ревност и от моя страна, и от негова. С времето разбрахме, че можем да си имаме пълно доверие. Както вече споменах, той е идвал неведнъж с мен по участия и лично се е убеждавал, че не си позволявам флиртове там, където си вадя хляба. И аз съм спокойна за любимия ми. Може да е нескромно, но знам, че по-добра от мен няма да намери.

- Много нашумяла напоследък е темата за все по-засилващата се агресия сред младите. Тревожи ли те тази тенденция?

- Като гледах видеото, в което няколко младежи убиха човек с голи ръце, плаках цял час. Върнах се с носталгия към времената, в които самата аз бях на 15-16 г., сетих за това какво хубаво детство имахме ние. Събирахме се по полянките, палехме си огньове, играехме на бутилка и си приказвахме сладко, сладко... Сега виждаме хора на същата крехка възраст, които носят в себе си страшно много жестокост и които ще си навършат пълнолетието в затвора. Те са опасни и за себе си, и за нас. Мъчно ми е за това в какво се е превърнал светът напоследък.

- Какви грижи полагаш за външния си вид?

- Спортувам. Всеки ден, в който не съм на участие, съм във фитнеса, на бокс или пилатес. Същото е и когато участията ми са в радиус 250 км от София. Пия много вода, не ям нищо мазно, нищо пържено, а сладко си позволявам само 2 пъти в месеца. И спането е важно за мен. В дните с участия гледам да спя минимум по 9 часа, а в останалите – по 8. Започнала съм да си правя и витаминозни вливки всеки месец, а приемам и колаген. Не е без значение за външния ми вид и това, че не пуша и не употребявам алкохол и наркотици. Редовно ходя и на почистване на лице, на грим и прическа.

- В „Къщата на инфлуенсърите” как спазваше хранителния си режим?

- Свикнала съм дотолкова с чистата храна, че като хапна нещо сладко, стомахът ми започва да се дразни и сърди. Заради ограничения ни бюджет в „Къщата на инфлуенсърите” трябваше да ядем главно картофи, ориз и хляб - бързи въглехидрати. По тази причина буквално на седмия ден се изприщих като от шарка. Бях цялата на пъпки и петна, че чак се притесниха хората от екипа на риалитито и ме заведоха на лекар. Оказа се, че съм развила непоносимост към глутен. Поизнежила съм си организма, пречиствайки тялото си, но не съжалявам. На 30 години изглеждам по-добре, отколкото в ранните ми 20.