Докато София тъне в боклуци, щерките на Терзиев пръскат хиляди евро по маркови бутици в Париж и Милано! https://hotarena.net/laifstail/dokato-sofiya-tane-v-bokluci-shterkite-na-terziev-praskat-hilyadi-evro-po-markovi-butici-v-parizh-i-milano HotArena.net

„Пълнят торби от „Шанз Елизе“: Хвърлиха 1000 евро за концерт на световна звезда в Париж

Кметът на София Васил Терзиев очевидно е от онези бащи, които трудно казват „не“ на дъщерите си. Ива и Ема Терзиеви от години живеят с възможности, за които повечето млади хора могат само да мечтаят – екзотични почивки, луксозни курорти, яхти, шопинг в световни столици и концерти на най-големите звезди.

Двете момичета са дъщери на Терзиев от брака му с Милена. Ива е по-голямата, а Ема – по-малката. И двете са завършили Американския колеж, а още като ученички пътуват до различни краища на света. Сред местата, които са показвали в социалните мрежи, са Малдивите, Мавриций, Тайланд, Гърция, Италия и Франция. Публикации за семейството дори описват ваканции с яхти и престои в петзвездни комплекси.

Ива обаче показа, че животът й не се изчерпва с плажове и скъпи бутици. През 2025 г. тя се включи в експедиция до базовия лагер на Еверест и на 18 години стана най-младият участник в групата на алпинистката Силвия Аздреева. Ива достигна 5364 метра надморска высота и се снима с българското знаме, а сестра й Ема я подкрепи публично.

След Хималаите обаче Ива бързо слезе от планината в света на лукса. През пролетта на 2026 г. тя беше забелязана на шопинг обиколка в Милано, където според публикации е посетила бутиците на „Шанел“, „Луи Вюитон“, „Диор“ и „Ермес“.

А татко Терзиев явно умее да бъде добър организатор на забавленията за своите момичета. Дъщерите му са големи почитателки на чернокожия изпълнител The Weeknd, и той вече няколко пъти е бил с тях на концертите на световната звезда. През юли тази година тримата бяха в Париж за шоуто на певеца, а кадри от събитието показаха самия градоначалник на столицата да се забавлява заедно с дъщерите си.

Билетите за концертите на The Weeknd на „Стад дьо Франс“ не са точно евтино семейно забавление. За различните категории цените започваха от около 235 евро за пакет с билет от втора категория, а местата в „Златна трева“ бяха около 340 евро, докато „Каре ор“ стигаше до 375 евро. Според източници само билетите за тримата са били около 1000 евро.

Парижкото приключение, разбира се, не се изчерпва само с музиката. Дъщерите на Терзиев са посетили Дисниленд, Версай и още куп туристически обекти, а кулминация на пребиваването бил и обилен шопинг на „Шанз Елизе“, където хвърлили още няколко хилядарки.

След Париж пък девойките се отправиха на поредната морска почивка, която прекараха по яхти и луксозни заведения.

На фона на проблемите, с които софиянци ежедневно се сблъскват, луксозните семейни приключения на градоначалника изглеждат като отделен свят. Докато в столицата някои квартали още са заринати с боклуци, семейство Терзиеви се глези със скъпи концертни билети, самолетни дестинации и дизайнерски покупки.