Две жени "лекуват" звездата на "Левски" Ради Кирилов (СНИМКИ)

Две чаровни дами са най-силната опора за крилото на „Левски“ Радослав Кирилов. 34-годишният футболист се възстановява от няколко месеца, след като претърпя операция на менискуса на дясното коляно в Мюнхен. Към момента той преминава през индивидуална рехабилитационна програма.

Очакванията са звездата да се завърне на терена през октомври. Дотогава плътно до него са съпругата му Десислава Костова и сестра му Габриела Кирилова. Двете са сред най-ревностните фенки на Ради и често могат да бъдат забелязани на трибуните на стадиона, когато той играе.

Деси е дългогодишна половинка на Кирилов.

Двамата са заедно

още от периода, в който той играеше в Италия за отбора на „Киево“. Имат щастливо семейство с двама синове, кръстени на български царе - Калоян и Самуил, пише "България Днес".

„Докато ти покоряваш върхове, те вървят гордо до теб - с искри в очите и любов в сърцата“, споделя Деси под кадър, на който таткото за пример държи за ръце двете си деца в тунела на стадион „Георги Аспарухов“. И тримата са облечени в сини фланелки на „Левски“.

Габриела пък е сексапилната сестра на Ради, която също не пропуска негов мач с „Левски“ или с националния отбор на България. Това лято Габи чукна 27 години.

„Радвам се, че бях до брат ми - за мен той е най-великият пример за почтеност, устойчивост и постоянство“, споделя Габриела за батко си, когато той вдига шампионската титла през май месец.

Кирилов е родом от град Кресна. Той

Винаги е опитвал

да помага

за развитието на детско-юношеския футбол в региона. Присъства и като специален гост на второто издание на благотворителния детски футболен турнир в Кресна, организиран от Кирил Десподов в края на май тази година. Тогава на терена бе заедно със Стилиян Петров.