Двойник на Иво Димчев? Турските фенове объркаха наш национал със скандалния певец

Като истински двойници са станали българският футболен национал Здравко Димитров и изпълнителят със скандален имидж Иво Димчев.

Нещо повече – феновете в Турция бъркали нападателя именно с популярния певец. От 2022 година насам крилото се подвизава в южната ни съседка, където в момента играе за тима на „Мардинспор“ във второто ниво на местния футбол.

В социалните мрежи също се появиха коментари, че Здравко е замязал досущ на Иво. Разликата е, че няма татуировки по главата като него. Само преди дни, на 24 август, роденият в Банкя играч отпразнува своя 28-и рожден ден. Той бе в компанията на съотборници на турска земя. Димитров не е издавал да има приятелка до себе си на този етап.

В същото време певецът е батко на футболиста. Роденият в София Димчев се готви да чества 50-годишен юбилей на 6 ноември. Българският пърформанс артист, както сам се определя, признава в последните си интервюта, че няма партньор до себе си, но иска семейство и деца. Той открито говори за своята хомосексуалност и с типичния си провокативен хумор споделя в подкасти, че не му липсва внимание. Не е ясно дали Здравко слуша музиката на Иво Димчев. Бившият играч на „Левски“ се замеси в два големи скандала, докато риташе при „сините“.

През лятото на 2021 г. в социалните мрежи изтече кратък клип с нецензурно съдържание, заснет тайно от негов съотборник в съблекалнята на отбора. На кадрите изглеждаше така, сякаш Димитров се самозадоволява. Видеото предизвика огромна вълна от възмущение сред феновете. „Аз трябва да съм психично болен, че да правя това, камо ли в съблекалнята на този велик отбор!“, оправда се Здравко и допълни, че просто се е шегувал нелепо със съотборниците си. През март 2022 година тогавашният старши треньор Станимир Стоилов разбра, че Димитров системно посещава казина и има проблеми с хазарта. Появиха се и слухове за дългове към лихвари. Така той бе изхвърлен от отбора.

„Ще се абстрахирам от много неща, които ме разсейваха в България. Това е много хубава стъпка, изцяло главата и тялото ми са насочени към футбола“, сподели Здравко при трансфера си към Турция.