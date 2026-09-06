Дядо Ваньо прати Валерия да гладува при д-р Емилова

Валерия Георгиева от втория сезон на „Ергенът” от години е отдадена на здравословното хранене, спорта и грижата за животните. Този път тя разкри, че предстои да се подложи на плодолечение под контрола на известната д-р Емилова. Риалити героинята вече е опитала от веганската кухня на специалистката, а съвсем скоро смята да започне и същинския режим.



„Хапнах за обяд супер вкусни веган неща от нейната кухня, а след броени дни смятам да започна плодолечението и ще съм под наблюдението на нейните специалисти. По принцип е хубаво да се направи на място в клиниката на д-р Емилова, но няма да имам тази възможност, затова ще разчитам на волята си и тяхното съдействие дистанционно”, сподели една от най-популярните участнички в историята на „Ергенът”.

Георгиева спазва стриктна програма, като съчетава растително хранене с усилени тренировки и режим на сън. В това отношение тя е намерила съмишленик в лицето на настоящия си партньор – милионера Ваньо Алексиев, който е с над 40 години по-възрастен от нея.

Връзката им продължава да предизвиква сериозен интерес заради внушителната разлика във възрастта им, но и заради начина, по който прекарват ежедневието си. Двойката залага на режим, който за младо момиче като Валерия изглежда необичаен. Тя неведнъж е разказвала, че с Ваньо си лягат около 20,30 часа вечерта, за да могат да станат рано – около 5 сутринта. Още по-сериозно е отношението на Алексиев към спорта. Той тренира по 4 часа ежедневно. Приятелката му не е толкова отдадена във фитнеса, но и тя се старае да бъде активна.

Ваньо и Валерия споделят и още нещо много важно – любовта към животните. Каузата за тяхната защита е една от най-силните връзки помежду им. Риалити героинята от години е посветена на бездомните животни, има приют, участва в спасителни акции и редовно търси помощ за четириноги, които се нуждаят от лечение. Алексиев също демонстрира сериозна ангажираност към каузата. По информация, споделяна публично от гаджето му, през последната година бизнесменът е дарил около половин милион за спасяване и лечение на животни в тежко състояние.

Брюнетка неведнъж е признавала, че животните са нейният абсолютен приоритет. Тя дори е казвала, че предпочита компанията на кучетата пред тази на хората. Голяма част от енергията и ресурсите си посвещава на любимците си. Финансовата стабилност, която сега има в лицето на милионера Алексиев, очевидно й дава възможност да се отдава още по-сериозно на тази мисия.

Преди време Валерия е споделяла, че популярността, която е получила след участието си в „Ергенът”, й е помогнала да увеличи приходите си, но средствата не отивали за скъпи придобивки и глезотии, а за ветеринарни разходи и спасяване на животни. Активистката неведнъж е заявявала, че майчинството не е сред приоритетите й и не иска да има деца. На този етап от живота си собственикът на фирма „Биомет” също нямал желание да започва отначало с бебета.

Преди милионерът да се появи в живота на Георгиева, тя излизаше с пианиста Евгени Генчев, с когото се запозна в „Ергенът”. Тяхната история обаче остана в миналото, а след края на шоуто двамата поеха по различни пътища. Днес, според слуховете, Евгени Генчев живее на семейни начала с мъж. Иронията е, че и новия партньор на Валерия Георгиева – Ваньо Алексиев, е спряган като бисексуален в светските среди, а слуховете му за предпочитанията към мускулести мачовци се носят от години – даже се въртят и конкретни имена, които го ощастливяват срещу съответната финансова стимулация.

Брюнетката започва кариерата си на модел още на 18 години. Работила е и в Япония, където естествената й визия е високо оценена. И до днес тя не се е отказала от стриктната грижа за външния си вид. Тренировките са неизменна част от ежедневието й, а веганският режим е другата постоянна величина в живота й. Георгиева явно иска да продължи в посоката на максимално изчистен начин на хранене и затова е готова да започне плодолечението при д-р Емилова.

Докато Валерия се подготвя за новия си хранителен експеримент, партньорът й продължава да следва железния си график. Той е известен още и със слабостта си към луксозните автомобили, като сред най-коментираните му придобивки е „Бугати” за милиони.