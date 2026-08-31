Джо Лин Търнър покани 13-годишно българче за дует! Кристиан Илков наследник на Лили Иванова

Легендарният вокал на „Рейнбоу“ и „Дийп Пърпъл“ Джо Лин Търнър покани да направят дует 13-годишно българче, за което казват, че е музикалният наследник на още по-легендарната у нас Лили, научи „Телеграф“.

Премиерата на дуета ще е на 3 септември в Стара Загора, където ще се вихри бирен фестивал, пише "Телеграф".

Кубрат

Българчето е Кристиан Илков, роден в Кубрат, където се е появила на бял свят и Лили Иванова. И той като нея пее от незапомнена детска възраст, като прави фурор с песни именно на прославената си съгражданка. Сега Кристиан живее със семейството си в Русе, където всъщност започва усилено да се занимава с музика. Миналата година, когато Кристиан е на 12, Джо Лин Търнър за първи път го чува как пее. Изпълнява една от най-обичаните по цял свят негови песни, които звездата е написал - I Surrender. Това се случва в Тутракан, където момчето участва в проявите около фестивала за посрещането на Джулая. Там Кристиан пее заедно с „Кикимора“ - групата на Николо Коцев. Самият Николо пуска клип от това изпълнение на I Surrender на Джо Лин, който след това го обнародва на целия свят. Търнър казва за българчето, че то е истинска сензация. И продължава: „Той наистина е голям, харизматичен певец“.

Злато

Кристиан школува таланта си във вокално студио за поп и джаз „Икономов“, а след това надгражда в музикална школа „АРТиКУЛ“ в Русе с Виктория Виналиева.

Вчера от общината в Русе съобщиха за още един успех на момчето. Кристиан Илков спечели Гран при на международния конкурс Microfono d’Oro („Златен микрофон“) в Италия. Русенският талант победи безапелационно в международния конкурс в Чивитавекия. Престижното музикално състезание събира млади изпълнители от различни държави, а Кристиан впечатли международното жури със своя талант и сценично присъствие, той заслужи и любовта на публиката. След успеха си Кристиан получи покана за участие и във финала на местен тв конкурс за талантливи деца и тийнейджъри.

Дракони

Джо Лин Търнър и Николо Коцев са големи приятели от десетилетия. Американецът участва в сформираната от българина група „Брейзън Абът“. Пя и основните вокали на рок операта за Нострадамус, която Николо направи и я превърна в световно произведение.

В момента Николо Коцев е написал още една рок опера, чието заглавие е „Дракония“. Там легендарният вокалист Джо Лин Търнър ще пее. „Дракония“ разказва за дракони, любов и проклятия. Коцев за пръв път започна да пише музиката за нея преди повече от две десетилетия. Сега вече всичко е завършено и записите вървят с пълна сила.

Самият Джо Лин Търнър всяка година поне веднъж идва у нас, особено обича стария град в Пловдив и уютната атмосфера по морето в сезона, когато не е препълнено с туристи.

Що се отнася до бирфеста в Стара Загора, то там ще се вихрят още „Кикимора“, „Севи“, а също „Сигнал“, Папи Ханс, Венци от „Ъпсурт“, оркестър „Канарите“ и много други изпълнители от различни жанрове.