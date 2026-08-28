Джуджи заяви в подкаст: По-красива и умна съм от Гала!

Тези дни Диляна Маринова - Джуджи изненадващо заяви в подкаст пред актьора Стефан Попов-Чефо, че смята себе си "за по-красива и умна от Гала".

Веднага социалните мрежи избухнаха в спор дали самата водеща на "На кафе" е наясно с високата самооценка на своята панелистка и сватя. Една част от потребителите в нета са на мнение, че Джуджи "просто си пуска съгласувани шегички" с емблематичната тв водеща. Други настояват, че зад казаното от бившата лична секретарка на покойния бизнесмен Владимир Грашнов се криела договорка, ако Гала вече не е "първа цигулка" в култовото предаване на Нова телевизия, нейната дългогодишна близка дружка, а сега - и роднина, да заеме мястото й. Но това засега са само хипотези какви могат да бъдат реалните кадрови разстановки "зад кадър".

Въпреки че поставя себе си - искрено или режисирано, по-високо от своята сватя като интелект и визия, настоящата комедийна актриса и филмова и театрална продуцентка, преживяла много драматично свалянето й от екран преди 9 години. И досега тя няма обяснение за тази мярка, още повече че рейтингът на нейната тогавашна рубрика "Светски новини" бил, твърди Маринова, много висок.

"Жената смях" подчертава дебело, че "това не било решение на Гала", но без да споменава целия контекст на промените през 2015-а в Нова телевизия. Само че "драгите зрители", с които толкова се заиграват лицата от малкия екран, са с памет, която никак не е за подценяване. В тази сублимна и за други БГ телевизии година се разрази и скандалът между водещата на предаването за мода и светски събития "Огледала" Драганова и неговата продуцентка Александра Иванова. При тях се стигна до компромисното решение и двете да си дирят късмета извън телевизията.

За разлика обаче от Драганова и Иванова, която потъна вдън земя и очевидно на продуцентската й кариера е сложен кръст, Джуджи откри своя в нова, но подобна ниша - продуцентството, участието си в сериали и сценични постановки, прояви се и като водеща на собствено предаване по друга национална телевизия. Така че "ако нещо се случи" с "На кафе", а слуховете за това циркулират упорито от началото на лятото в таблоидите, Диляна Маринова ще изтегли със себе си своята стара приятелка и шефка, по чиято покана всъщност попада в телевизията през далечната 2009 г.

Джуджи е наясно и не скрива от "драгите зрители" и феновете на "На кафе", че "понякога в телевизиите има битки до кръв за ефир". По думите й тя знаела за много от тях, но конкретиката отново е слабото й място и в този случай.

Сватята на Гала обаче не се бои да признае, че и в тв студиата, и в живота изключително я дразнят "цензурата, автоцензурата, глупостта и забраната да се използат мръсни думи".

Панелистката на "На кафе" със заразителната усмивка е убедена и в още нещо: че Гала е по-добра баба от нея. А пък снаха й Мари Константин, щерката на тв водещата, която наскоро направи двете баби и на втора внучка, била много по-сръчна и изискана домакиня от нея.

"В интерес на истината Мари готви превъзходно. Гала й е дала прекрасно възпитание! Мари умее да създаде невероятен уют около себе си, тя е момиче, което по страхотен начин може да подреди масата. Със свещите, със салфетките, с детайлите", възхищава се на половинката на сина си Константин Маринова.