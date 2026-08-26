Джулиана Гани пак остана сама! Мълчи за раздялата, а слуховете за Теодор - все по-мрачни

Поредна любовна буря се задава около Джулиана Гани. След седмици без общи снимки с Теодор Гецов, все повече източници твърдят, че двамата вече не са заедно, а причината за краха далеч не била просто „охлаждане на отношенията“.

По информация, която вече се разпространява в медийното пространство, кризата между тях се е задълбочавала от месеци. Гани постепенно спряла да показва Теодор в профилите си, а според близки до двойката напрежението вкъщи станало все по-тежко. Най-сериозните слухове са свързани с неговото поведение и предполагаеми проблеми със забранени субстанции – твърдения, които към момента не са потвърдени официално, но се повтарят все по-често, пише Intrigi.bg.

Именно това би обяснило и рязката промяна в публичния образ на Теодор през последните години. Мъжът, когото медиите дълго наричаха „полицай“, всъщност е бил стажант в ОДМВР – Велико Търново, а след излизането му от системата професионалният му път остава доста неясен. В последно време той се представя като „кинорежисьор“ и „видеосъздател“, макар публично да не е известен с реално режисиран филм или сериозен проект.

На този фон двойката продължаваше да демонстрира живот на скъпи дестинации, екзотични почивки и пътувания, като последно двамата бяха забелязани и в Шанхай. Не е ясно каква част от този стандарт е била финансирана от Теодор и каква от Джулиана, но в светските среди отдавна се коментира, че именно тя е била по-силната финансова фигура във връзката.

Сега обаче идва по-важният въпрос – защо Гани мълчи?

От около два месеца тя не е публикувала общи кадри с Теодор, но и не е потвърдила раздялата. Това е нетипично за нея, особено предвид факта, че предишните й любовни крахове винаги се превръщаха в публичен спектакъл.

А този път ситуацията е още по-деликатна. Ако раздялата бъде потвърдена, това ще бъде поредният тежък провал в личния й живот след предишните й шумни отношения. Гани има две деца от двама различни мъже, а почти всяка нейна раздяла досега е била съпътствана от скандали, обвинения и взаимни нападки.

Любопитното е, че докато настоящата й любовна история изглежда се разпада, бившият й Илиян Найденов, баща на сина й Давид, живее далеч по-спокойно. Той продължава да развива бизнесите си, прекарва много време със сина им и изглежда е оставил драмите далеч зад себе си.

На този фон мълчанието на Джулиана изглежда още по-показателно.

Дали просто се опитва да спести поредния публичен скандал или причината за раздялата е достатъчно неприятна, за да предпочете този път да не говори – засега само тя знае. Но едно е ясно: общите снимки ги няма, Теодор е извън семейния кадър, а слуховете около края им стават все по-шумни.