Джулия ПРОГОВОРИ за развода с Кристиян: Взех си най-големия урок

„Взех най-големия си урок след него. Тази връзка беше много голямо предизвикателство!“

С това признание фолкпевицата Джулия най-сетне проговори открито за връзката й с актьора от сериала „София ден и нощ“ Кристиан Кирилов. До момента певицата никога не е коментирала мъжа, за когото се омъжи и с когото преживя тежък развод. Красавицата винаги е избягвала да разказва в детайли какво се е случило помежду им, но към днешна дата сваля картите на масата, пише "България Днес".

„Имало е неща, които нямаше как да простя. В такава връзка човек се научава

да поставя

граници

което е изключително важно за по-наивните хора като мен. Човек трябва да може да си тръгва навреме от връзки, които го изцеждат. Без значение какъв е човекът отсреща, с какво се бори, какви травми има. Не можеш да промениш някого, ако той сам не иска да го направи“, споделя Джулия.

Историята между Джулия и Кристиан е бурна и през последните години често е под светлините на прожекторите. Връзката им минава през няколко етапа. Влюбените обявяват публично връзката си през 2018 г., а на следващата година се женят, но бракът им постепенно се разклаща. През 2023 г. официално се разделят и се развеждат. Джулия описва периода като болезнен и като важен житейски урок. След развода двамата не общуват около две години, но впоследствие отново се събират и правят опит да възстановят отношенията си. Вторият опит също не успява. Самият Кристиан по-късно признава, че вторият им опит е бил по-скоро като отношения между приятели. И двамата разбират, че старите проблеми не могат да бъдат заличени.

„Три пъти му давах шанс! Мъчех се да спасявам нещо, но не се получава. Той си знае как да си живее живота. Просто аз не съм това, имам друга ценностна система. Винаги съм искала едно нормално българско семейство, но да търпиш неща, които ти вредят, не е оферта в никакъв случай. Това само те мачка“, допълва Джулия.

Певицата не крие, че много трудно е успяла да се събере след раздялата им. Посягала е дори към алкохол. След това се взима в ръце и

тръгва

на психолог

започва сериозна работа върху себе си и към днешна дата усеща, че има положителна промяна.

„Всичко минава много трудно, много тежко, много тегаво и може да ти коства кариерата понякога. Аз съм много емоционален и чувствителен човек, трудно се събирам след подобно нещо. Един от най-големите уроци, които научих е, че са важни действията, а не думите“, категорична е певицата.