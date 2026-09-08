Джулката проговори след раздялата: Кратки връзки? За 11 години съм имала двама мъже!

Джулиана Гани проговори след раздялата с бащата на по-малкия си син Теодор Гецов и отвърна на публикациите, които я представят като жена, сменяща мъжете един след друг.

Блондинката е силно разочарована не толкова от интереса към края на отношенията й, колкото от внушенията, че любовният й живот представлява безкрайна върволица от краткотрайни връзки. Пред "България Днес" Гани посочи факт, който рисува съвсем различна картина.

"С Илиян бях шест години, с Теодор бях пет. В последните общо 11 години това са ми връзките - Илиян и Теодор. И от двамата имам деца. Така че кое е краткото?", категорична е Джулиана.

Думите й идват след поредица от публикации, в които покрай раздялата с Теодор отново се припомня бурният край на брака й с Илиян Найденов. На места се натъртва и върху обстоятелството, че красавицата има две деца от двама различни мъже, а липсата на общи снимки с Теодор веднага даде повод и за спекулации за нови господа около нея.

Именно поставянето на знак за равенство между две дългогодишни връзки и "скачане от мъж на мъж" вбесява Гани. Простата сметка показва, че последното десетилетие от живота й е преминало именно с двамата бащи на децата й. Затова и определението за поредица от кратки авантюри няма нищо общо с версията, която самата моделка разказва.

Двамата синове са най-важните мъже в живота на Джулиана и именно тях иска да предпази от драмите около раздялата

За причините, довели до края на отношенията с Теодор, Джулиана обаче поставя ясна граница. Не желае нито да вади кирливи ризи, нито раздялата им да се превърне в публичен сериал.

"Много съм разочарована от цялата ситуация. Не искам да говоря за него, нито какво е станало. Искам просто детето да е добре и да не страда", споделя риалити звездата.

Гани не желае да влиза и в подробности кой е виновен и какво точно се е случило зад затворените врати. След шумния край на отношенията й с Илиян този път избира друг подход - мълчание за конфликтите и фокус върху децата.

Блондинката е категорична, че няма да вади кирливи ризи след раздялата

"Нито съм първата, нито съм последната", казва русокосата красавица за раздялата и допълва, че най-важното за нея е малчуганите да растат спокойно и щастливо с адекватни родители.

Именно децата са причината красавицата да не иска да превръща случващото се в поредната медийна война. Гани е майка на двама синове - Давид от Илиян Найденов и Кай от Теодор Гецов. За нея фактът, че две дългогодишни отношения са приключили, не би трябвало да се използва като повод една жена да бъде заклеймявана за личния си живот.

"Не искам децата ми да бъдат засегнати от цялата ситуация, за да могат да растат щастливо и да имат нормално детство", категорична е Джулиана.

Затова този път няма скандални разкрития, обвинения и подробности за раздялата. Има единствено позицията на майка, която признава, че е разочарована от случилото се, но отказва личният й живот и децата й да се превръщат в повод за сензация.