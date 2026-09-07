Ерген крие неуспешна кариера на чалга певец! Вижте Ашкар във ВИДЕО отпреди 10 години

Бизнесменът Ашкар Хами се оказа стар познайник в шоусредите.

Много преди да прекрачи прага на „Ергенът: Любов в рая“ участникът пробвал да пробие и в попфолка. Още през 2016-а, когато е едва 17-годишен, тунингованият мачо драпа за известност, но не в риалити, а на музикалната сцена. Амбициран да става чалга певец, ливанецът с български корени изпява „Бъди с мен“ - ритмично парче с доста закачлив текст.

„Ако ми паднеш, мила, само за ден, ще гониш рейса, за да дойдеш при мен.

Леглото от любов ще счупя с теб.

Чу-чупя с теб, ще те вкарам в ред“, нарежда в песента си малкият Ашкар.

Останалата част от парчето сякаш е препратка към настоящия сезон на „Любов в рая“, в който доста по-големи дами флиртуват с млади господа:

„Няма начин като теб надувка,

мен да ме ползва като дъвка.

Виж какво бе, кака,

аз не съм глупака,

който в любовта ще се прецака.“

Макар и хумористична, първата песен на Хами не буди особен интерес, а надеждите му за слава и кариера бързо угасват. 5 години по-късно обаче красавецът решава да се завърне ударно с дуета „Яко мами“ с чалгаджията Денис, но отново не успява да пожъне успех.

Решен да намери своето поприще, хубавецът се заема да развива кариера в частния сектор. У нас разградчанинът управлява бизнес в сферата на строителството. Има и собствен ресторант в Дубай.

За себе си ливанецът признава, че държи на външния си вид, а в стремежа към съвършенство дори си прави корекция на брадичката. Доста редовно ходи и на процедури за лице. Ашкар, който е зодия Лъв, не крие, че е перфектен и няма нито една лоша черта. От жената до себе си пък той изисква да е грижовна, уважителна и разбира се - добре поддържана. „Ако съм много влюбен и изневяра бих простил“, уверява бъдещите си кандидатки Хами.

Фенове открито се дразнят на високото самочувствие на къдравелкото, а някои дори го сравняват с култовата Анна-Шермин от предишния сезон, за която луксът, почивките в Дубай и охолният живот бяха първи приоритет.

В романтично риалити бизнесменът вече показва симпатии към добродушната си колежка от лекия жанр - Дани Пенелова, с която вече излязоха на индивидуална среща. Как ще се развият отношенията им занапред - предстои да разберем.