Ето кога ще е сватбата на Рачков! Комикът два пъти предлага брак на Вики https://hotarena.net/laifstail/eto-koga-shte-e-svatbata-na-rachkov-komikat-dva-pati-predlaga-brak-na-viki HotArena.net

Димитър Рачков и приятелката му Виктория Кузманова вече мислят на коя дата да вдигнат сватба. Щастливото събитие със сигурност няма да е до края на тази година, тъй като ще е трудно да се справят с организацията, но през лятото на 2027 те най-вероятно ще са младоженци.

За тържеството се заговори усилено, след като актьорът изненада любимата си Вики по време на представлението „Рачков и жените“ в препълнения с публика Античен театър в Пловдив. Бургазлията за втори път я попита, дали ще се омъжи за него, след като вече го направи веднъж на Бъдни вечер миналата година. И тогава, и сега бившата адреналинка и собственик на салон за красота каза „Да“.

„Изживях истински шок в Античния театър в Пловдив, защото въобще не очаквах второ предложение за брак от Митко“ – призна пред „Филтър“ Виктория Кузманова.

Самият Рачков заяви откровено пред всички, че това, което прави, е абсолютна импровизация. Той наруши сценария още веднъж, тъй като на първия ред седяха неговият голям приятел Христо Стоичков и съпругата му Мариана. Актьорът не изгуби никакво време и след отправеното към Вики предложение попита звездата на родния футбол дали ще му стане кум. Естествено, Стоичков веднага се съгласи.

Все още не е ясно дали сватбата ще е морска – в родния град на Рачков Бургас, или пък ще е в София. Със сигурност обаче ще бъдат поканени всички роднини и приятели на влюбената двойка.