ЕТО ТОВА е събуждане! Вижте каква романтична бележка написа Ники на Алисия (В галерията)

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Ето на това му се казва романтично събуждане, господа!!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Ники Михайлов за пореден път доказа, че може и да не е от най-верните мъже, но знае как да прави щастливи жените до себе си, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><em>„</em><em>Morning baby! We are in the spa! (Закуската е на масата)“</em> – това гласи сладурската бележка, която националният вратар е оставил на леглото на спящата Алисия (вж по-долу).</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Изпълнителката на „Твоя тотално“ се похвали с романтичния жест в социалната мрежа и разтопи всички дами.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Но споделянето на снимката не бе случайно! С нея Алисия искаше да докаже и че в момента е заедно с Ники Михайлов. Припомняме, че по-рано днес публикувахме <strong><a href=\"http://hotarena.net/koi-koi-koi-oshtastlivi-niki-mihailov-v-baseina-foto\" target=\"_blank\">снимка на футболиста от басейн</a></strong>, на която е във видимо възбудено състояние.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Тъй като знаем със сигурност, че Алисия си е в България, решихме, че някоя друга дама е отишла във Верона да ощастливи Ники.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Оказва се обаче, че Михайлов се е върнал у нас и в момента двамата с певицата са в Бургас на почивка в 5-звезден хотел!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Вижте и бележката в галерията по-долу.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>