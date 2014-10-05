Евгени Минчев към Иво Аръков: Известен си, защото си бил с две незначителни жени! Лорд Евгени Минчев отново влезе в главната роля на поредния романтичен етюд, разиграл се между него и актьора Иво Аръков. https://hotarena.net/laifstail/evgeni-minchev-kym-ivo-arykov-izvesten-si-zashtoto-si-bil-s-dve-neznachitelni-jeni HotArena.net Kali 30590 Лорд Евгени Минчев отново влезе в главната роля на поредния романтичен етюд, разиграл се между него и актьора Иво Аръков.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лорд Евгени Минчев отново влезе в главната роля на поредния романтичен етюд, разиграл се между него и актьора Иво Аръков.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">След като Иво помоли Минчев да не му прави сексуални намеци, светският лъв тотално избухна, говорейки на любимия си в женски род.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"Ти си дебелогъза неизвестна никому актриса. Изветна си с това, че си лизала две евтини шунди\", нахока го Евгени, индиректно нападайки Мика Стоичкова и Мария Илиева.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"Евтините педерасти като теб се опитват да стъпват върху две незначителни жени\", категоричен бе още Минчев.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"По-добре е да спрете с този конфликт\", контрира ги пък Ели Гигова, която кротко наблюдаваше разигралия се в двора на къщата цирк.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>