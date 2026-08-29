Ейса на Гришо изчезна - няма я на кортовете в Ню Йорк, изтри си социалните мрежи

Ейса на Гришо изчезна мистериозно! Приятелката на най-добрия ни тенисист все още не се появила до него в Ню Йорк, въпреки че Димитров се намира на неин терен. Мексиканската актриса е в Ел Ей, където прекарва голяма част от времето си и се очакваше да подкрепи любимия си на турнира от Големия шлем US Open. Заради спада си в световната ранглиста Григор чакаше уайлд карт за основната схема, но не получи такава и трябваше да започне участието си от квалификациите. Без Ейса до себе си Димитров победи двама съперници, а третият се отказа и по този начин най-добрият ни тенисист се класира за основната фаза на престижния турнир.

Мистерията се заплита, след като Ейса изтри социалните си мрежи, където иначе е изключително активна и често пуска снимки и отправя любовни послания към Димитров. Това кара феновете на двойката да си задават въпроса всичко наред ли е с Ейса и има ли проблем във връзката им с Григор. Надеждите все пак са Гонзалес да се появи за следващите мачове на българина.

Мексиканката традиционно или подкрепя Гришо на живо, или стиска палци пред телевизора. След една от победите му на "Уимбълдън" тази година тя подскачаше и пищеше от радост заедно със свои приятели пред екрана. "Ти си единствен по рода си. Истински подарък за света. Обичам те", написа тогава Ейса в социалните мрежи, които сега е изтрила.

Наскоро актрисата даде интервю и за списание "Пипъл", в което открито говори за връзката им. "Григор е много трудолюбив човек, но това, с което ме плени най-много, беше неговата душевност - казва Ейса. - Той е чудесен човек и съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него. Ако това означава да спя по 2 минути на нощ - няма значение, готова съм. Сега съм спортна половинка и Григор постоянно се шегува с мен за това. Щастлива съм, че имам възможността да споделя успехите на Григор. Много се гордея с него и винаги ще го подкрепям независимо от всичко."