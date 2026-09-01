Фънки отсече: "Евровизия" е селски фестивал!

"Пренасяме си офиса и положението е страшно. Местим се на бул. "Цар Борис" 3, нали знаете как се! Лудница". С тези думи и доста запъхтян, посред бял ден в най-големите горещини Фънки, и екипа му от музикалната компания "София мюзик ентърпрайсиз" събират в кашони и преместват цялата документация и офис обзавеждането на новия адрес в столицата.

"Синът на хазяите се прибира и иска да си живее в офиса ни. Гадно ми е, но нищо, де! Новото винаги е по-добро", сам успокоява себе си Фънки.

И на въпрос на "България днес" на кой град като домакин на музикалния конкурс "Евровизия" симпатизира повече - София или Бургас, Фънки отговаря така: "Аз ли? Това е някакъв майтап! Въобще не ми пука за "Еворвизия!".

И после започва да нарежда: "Въобще не ме интересува къде ще е този селски фестивал! Направо даже да си го кажем - и гейски фестивал! То това не е музика и въобще не ме интересуват тези речтативи и сатанински подскачания!".

По негови думи битката между градовете е в типичния български стил: "Тоест кой повече ще се набълбука от тази музикална пародия! За това е битката!".

Фънки с цялата си откровеност казва още: "И Дара не я харесвам. Не ми е въобще извънземна, просто ми е много обикновена. Парчето й "Джумбарум бабанга" за мен е музикално недоразумение!".



Той се чуди как е възможно светът да е полудял по "Бангаранга", но допълва: "Вижте, зависи обаче кой свят! По това парче се захласва някакъв такъв свят, в който аз нямам място там. Аз много добре знам този идиотски конкурс какво представлява".



Фънки признава, че и преди десетилетия, когато например френската певица Ванеса Паради спечели първо място, "Евровезия" пак не е била на ниво. "И през 80-те години на миналия век си беше същата трагедия и идиощина! И никога не ме е интересувала! Разберете, има толкова много стойностни музикални фестивали по света! Освен това аз не съм голям радетел на попа". После се замисля, преди да отговори на въпрос дали би могъл да назове някой стойностен млад български поп изпълнител и начумерено казва: "Не!".