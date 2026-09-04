Фолкзвездата Ина през сълзи: Бог да се смили, мъжът ми да ми върне децата

"Имам мечта - да си върна дечицата. Няма нещо на този свят, което да обичам повече от тях. Надявам се един ден истината да излезе на бял свят, ако Господ се смили. А дотогава, синове мои, знайте, че мама ви обича много."

Така започва съкровената си история пред "България Днес" емблемата на попфолка Ина. Изпълнителката на един от най-непреходните евъргрийни в жанра "Зелено" отпразнува наскоро 50-годишния си юбилей. Направи го с много близки и приятели в двора на къщата си в родния Кюстендил, където изпълнителката се чувства най-добре и в която се завърна след развода със съпруга си. Днес Ина отправя емоционален поглед към житейските перипетии, през които преминава в последните седем години, и повдига завесата на своя вътрешен свят.

"Баба ми беше като втора майка. Отиде си през 2019 г., а три години по-късно и майка ми. Шест месеца я гледах на легло. Пет месеца по-късно се разведох. После дойде и най-тежкият кошмар с децата, които не виждам. На никого не го пожелавам! Ако децата бяха при мен, никога не бих ги лишила да виждат баща си и не бих ги манипулирала. Но има различни хора. Аз си отгледах синовете, бях денонощно с тях. Загубих най-близките си хора и децата ми няма откъде да чуят другата гледна точка. Грях е да се изопачава истината", разкри пред вестника изпълнителката на "Петия етаж".

Единият й син е на 16, а по-малкият скоро ще навърши 15 години. Жив е татко й, с когото комуникацията е оскъдна също по семейни причини.

"Питала съм се и съм се чудела какво е това мое свойство да умея да се изключвам. Дори да имам страшно много проблеми, не го предавам на околните. Не се депресирам, не прибягвам до алкохол и други неща. Умея го вътрешно да не се заключвам в проблемите", казва Ина.

И на устна уговорка, и на хартия майката има право да вижда отрочетата си, но на практика това не се случва.

"Манипулирани са. Не можахме да се разберем като интелигентни хора с таткото. Подадох ръка, но тя не бе поета. Аз съм горда със себе си като майка. Стоях 24/7 с тях вкъщи, докато той работеше. Почти не ходеха на детска градина. Момчетата са породени, бях се посветила на тях", споделя певицата.

След развода среща нова половинка

"Свръхемоционална и много чувствителна съм. Обожавам деца, обожавам и животни и спасявам такива в беда. Избягвам да гледам новини, дори и социалните мрежи вече. Плача и тежко преживявам различни ситуации. Мога и от щастие да плача", разкрива още изпълнителката.

След изключително тежкия житейски период в последните години постепенно Ина започва да се отърсва от кошмара. Открива отново любовта, а новият мъж до нея й вдъхва сили, кураж и увереност да започне нов живот.

Известно време е учителка в детска градина, а от шест месеца работи в администрацията на читалище "Братство 1869" в Кюстендил, където е технически организатор и се чувства прекрасно. Работи усърдно по едни от най-мащабните културни събития у нас. Сред тях са най-големият международен конкурс за класическа китара в България, международен конкурс за фолклор с над 4000 участници, както и фестивал за шлагерна и стара градска песен "Пей, сърце".

"Живея нормален живот, не съм нито богата, нито бедна. Не съжалявам за нищо", споделя Ина, която има и още една мечта - да преподава на талантливи дечица в свое музикално студио. Най-голямата подкрепа идва от новата й половинка, която се занимава със снимачна дейност.

"Благодарение на него намерих сили да продължа. Бях останала сам-самичка на този свят", говори с надежда за идните дни певицата, а съкровената мечта да прегърне отрочетата си остава да блести най-ярко над всичко.

Не исках да пея на мутрите

"Не исках да пея на мутрите, за да се запазя и да си спестя проблеми. Не съм прибирала чували с пари, а ме беше срам да взимам бакшиши. Изкарвала съм пари да живея нормално. Не харесвам алчността. Повече съм давала, отколкото взимала", посочва Ина пред "България Днес" и добавя, че кръчмите не й липсват.

27 години изминаха от легендарния й хит "Зелено", който я изстреля на върха. Следват 4 албума, а през 2024 г. отново започна да твори нови песни.

"Нo вече не е същото. Музиката и манталитетът вече са много различни. Не мога да го приема. Казват днес - млади са, разсъбличат се. И аз бях на 23, но други бях времената. Не ми харесва сега. Но щом има търсене, има и предлагане. Не ги разбирам, но не ги осъждам", казва още Ина, която тепърва готви нови хитове.