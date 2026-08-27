ГРОЗНО или ЛУКСОЗНО? Бачорски пръсна 25 000 евро за ЧРД на жена си! Раздаваха ЗЛАТО на гостите като бонбонки (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/grozno-ili-luksozno-bachorski-prasna-25-000-evro-za-chrd-na-zhena-si-razdavaha-zlato-na-gostite-kato-bonbonki-snimki HotArena.net

28-ият рожден ден на инфлуенсърката прилича повече на тридневна сватба, а мрежата пита: когато можеш да си позволиш всичко, нужно ли е непременно да го покажеш?

Атанасия Бачорски очевидно е решила, че торта, ресторант и букет са прекалено прозаичен начин човек да навърши 28. За рождения си ден съпругата на Даниел Бачорски организира истински фестивал на лукса в Hyatt Regency Pravets Resort – с нощувки за гостите, голф, персонални подаръци, художник, пищна декорация, специални тоалети и маса, която спокойно би минала за сватбена, писа първи Intrigi.bg.

И ако съдим по кадрите, които самата рожденичка щедро публикува в социалните мрежи, тук трудно може да се говори просто за „парти“. По-скоро става дума за внимателно режисиран спектакъл, в който всеки детайл трябва да каже едно и също: вижте колко можем да си позволим.

Гостите не само са поканени на тържеството, а получават и нощувка в скъпарския комплекс. Към програмата е добавен групов урок по голф, а дамите са изненадани не с традиционната ароматна свещ или кутийка бонбони, а със златни колиета. За да няма случайно някой, който да си тръгне без персонален спомен, Атанасия е ангажирала и художничка, която да нарисува гостите върху специални картички.

И това е само „дребната“ част.

Целият декор е изпипан като за холивудска сватба – огромна арка, специален кът за снимки, цветя, тематична маса, посуда, питиета и храна, а дори дрехите на гостите са съобразени с цветовата концепция. В тон са Даниел, двамата им синове Даниел и Боян, както и Емели – дъщерята на Бачорски от предишната му връзка. Нищо не е оставено на случайността, най-малко кадърът за Instagram.

Колко струва подобно удоволствие?

Точната фактура естествено е известна единствено на семейство Бачорски, но пазарните цени дават добра представа. Около датите на празника стандартна двойна стая в Hyatt Regency Pravets струва приблизително 140–160 евро на вечер, а луксозните апартаменти са значително по-скъпи. Само нощувките на една компания от двайсетина души лесно могат да минат 1500–2000 евро.

Уроците в Pravets Golf Academy се предлагат на цена около 42 евро на човек за малки групи. Златните колиета пък са съвсем друга сметка – масовите модели от 14-каратово злато в българските магазини започват от около 200–300 евро и спокойно минават 400 евро за брой. Към тях прибавете художник, декорация, торта, цветя, храна, алкохол, фотография и всички останали „дреболии“.

Груба сметка поставя подобно парти в диапазона 20–25 хиляди евро, а при по-скъпи бижута и декор сумата спокойно може да прескочи и тази граница.

Всъщност мащабът не е изненада. За 27-ия рожден ден на Атанасия миналата година медиите изчислиха разхода на близо 40 000 лева, като само бутиковата торта беше оценена на около 3000 лева. Тази година явно летвата е вдигната още по-високо.

И тук идва въпросът, който днес все по-често се задава в социалните мрежи. Не дали семейство Бачорски има право да харчи собствените си пари – разбира се, че има. Могат да подарят и златни кюлчета на гостите си, ако пожелаят.

Но защо всичко това непременно трябва да бъде превърнато в публична витрина?

Нощувките – снимани. Голфът – сниман. Златото – пред камерата. Подаръците – подредени. Декорът – заснет от всеки ъгъл. Дори личният жест към гостите се превръща в съдържание за близо 200-хилядната аудитория на инфлуенсърката.

Именно тази демонстративност подразни част от потребителите. Защото има тънка граница между красивото празненство и парада на финансовите възможности. А когато златото започне да се раздава като бонбони пред камерата, границата става доста трудно различима.

Показността впрочем отдавна е част от публичния образ на семейство Бачорски – пищна сватба на езерото Комо, луксозни пътувания, тематични детски рождени дни и празненства, при които цялото семейство е облечено по сценарий. Миналогодишният рожден ден на Атанасия също беше издържан до последната гравирана чаша и цвете.

На 28 обаче инфлуенсърката очевидно реши да надскочи дори себе си.

Парите наистина са си техни. Лошият вкус обаче става обществен въпрос в момента, в който сам го качиш на Story.