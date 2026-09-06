Илияна Йотова ляга „под ножа” след вота, за да се подложи на козметични процедури. Това е най-новата мълва, която упорито се носи в коридорите на Дондуков 2 Социолозите припяват в хор, че червенокосата фурия е фаворит за президентските избори на 25 октомври и 1 ноември, ако се стигне до балотаж, което изглежда почти сигурно. Макар и през зъби, лидерът на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ Бойко Борисов, също призна, че Йотова се пуска в „свирен мач”.



Дори процедурите с ботокс и хиалурон обаче изискват да „изчезнеш” поне за две-три седмици, въпреки че подмладяването отнема между 20 и 40 минути и ефектът е видим почти веднага. Възможни са странични ефекти или допълнителни корекции, заради което експертите препоръчват на дамите, които са решили да минат през разкрасителната интервенция, поне няколко дни да пазят дивана вкъщи.

А точно това Илияна Йотова не може да си позволи в разгара на наближаващата предизборна кампания. Всяка нейна стъпка се следи под лупа и ако президентът се появи с ново момичешко лице, това със сигурност ще предизвика любопитни въпроси и нездрав интерес. Бившата говорителка на БСП била почти убедена, че ще спечели битката за държавен глава. Ако стане първата дама, избрана на редовни избори за президент, тя не искала да е със състарено лице. Йотова е красива жена, но вече е на 61 лазарника и поне от няколко години има уморен и подпухнал вид, което не може да се скрие дори от официалните фотографи на президентството.

Затова дългогодишното вице на премиера Румен Радев решила да вземе пример от бившата председателка на Народното събрание доц. Наталия Киселова. Припомняме, че в началото на мандата си Киселова водеше заседанията и дори ходеше на телевизионни участия с чорлава прическа и, меко казано, не особено подходящ външен вид за поста, който заема. Едва в края на мандата си тя се довери на съветниците си и разбра, че честите посещения при фризьора и повечко грим оправят всяка фасада и могат да превърнат всяка жена в истинска дама.

Илияна Йотова е мадама и половина, но като всяка представителка на нежния пол и тя гледа с носталгия старите си снимки, когато по нея въздишаше цялото Изпълнително бюро на БСП. За това е твърдо решена, ако стане президент за още пет години, да подмлади и тунингова външния си вид. Припомняме, че по-голямата сестра на президента – д-р Румяна Тодорова, е дерматолог с над 35 години стаж, като професионалните й интереси включват и естетичната медицина. Тя има квалификации и сертификати по мезотерапия и естетична медицина, а в момента продължава да практикува дерматология в София. Д-р Тодорова далеч не е неизвестно име. Тя два пъти оглавяваше Националната здравноосигурителна каса, а преди административната си кариера е ръководила Областния диспансер за кожни и венерически болести в София. Специалността „Кожни болести и венерология“ придобива още през 1988 г.

Двете сестри са изключително близки и именно на кака си Илияна Йотова се доверява за дерматологичните процедури по лицето си, разкриха източниците на „Уикенд”. Д-р Тодорова уверила сестра си, че с много дребни процедури и качествена козметика, лицето й няма да се промени драстично, а ще изглежда подмладено. Съпругът на президентката – известният ортопед д-р Андрей Йотов, също я подкрепя в мисията „Хубава жена”.

По-наблюдателните вече коментират, че откакто пое поста от подалия оставка Румен Радев, Илияна Йотова вече изглежда видимо по-свежа. Под сурдинка се говори, че тя деликатно се е подложила на скин бустери и лек филър в средата на лицето и процедури с ботулинов токсин (ботокс) и други стягащи интервенции. Те били толкова деликатни, че само най-опитното око може да забележи промяната. Това е и целта пред Илияна Йотова – да продължава промяната по външния си вид, но дискретно и без резки движения, за да не се превърне във восъчно и скулесто лице, като на мацките в „Ергенът”. Още повече, че Йотова е състоятелна дама и може да си позволи най-доброто на пазара.

Актуалните цени през 2026 г. са около 160 евро за ботулинов токсин само в челото и още толкова за зоната около очите, а пакет за три зони с промоцията достига около 300-400 евро. Хиалуроновите филъри от висок клас вървят приблизително 335–385 евро за 1 мл, като за скули или възстановяване на средната зона често може да е необходим повече от един продукт. Скин бустерите, които не издуват лицето, а целят хидратация, плътност и по-свеж вид на кожата, струват приблизително 155–355 евро на процедура. Profhilo струва около 260–400 евро според клиниката. Последната процедура представлява иновативен инжекционен скинбустер с хиалуронова киселина за биоремоделиране и дълбока хидратация на кожата, без да променя лицевите черти и да добавя изкуствен обем. Засега Илияна Йотова умишлено не прекалява с процедурите, за да не попадне във вестникарските рубрики „Открийте десетте разлики”. Но ако влезе като пълновластен господар за още пет години на Дондуков 2, със сигурност много скоро тя ще изглежда поне с 10 години по-млада.