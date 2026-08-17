Илияна Йотова подари на сина си имение за 2 милиона евро! Осветил го лично патрарх Даниил

Синът и снахата на Илияна Йотова - Марин и Кристиана, са новодомци. Преди броени седмици младото семейство се е настанило в хубава и изключително луксозна къща в един от най-престижните софийски квартали, в подножието на Витоша. Те живеят съвсем близо до държавната вила в резиденция "Бояна", която Илияна Йотова обитава като Държавен глава. Така могат да й ходят на гости когато си поискат.

Къщата на президентския син е голяма, на няколко етажа, с огромен двор и добре поддържана градина. Мебелите са специално поръчани по каталози

и доставени

от чужбина

твърдят източници на „Минаха години“. Цените на подобни имоти в момента вървят между 1 и 2 милиона евро заедно с луксозното обзавеждане. Няма данни на каква стойност е къщата на наследника на държавния глава, но според запознати тя е в горния диапазон и отива към 2 милиона евро.

Повече от ясно е, че младото семейство няма възможност да си позволи такъв скъп разкошен имот. Най-вероятно къщата е подарък за Марин и Кристиана от родителите на младия мъж – президента Илияна Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, един от най-авторитетните български лекари. Заплатата на Илияна Йотова като президент

в момента е около

9000 евро

но по-сериозните пари в семейството влизат от съпруга ѝ. Според източник на „Минаха години“, проф. Йотов получава възнаграждение от над 25 000 евро месечно като началник на клиниката по ортопедия и травматология в частната столична болница „Софиамед“. Ясно е, че те нямат финансови проблеми и са решили да зарадват наследниците си с хубава и просторна къща, където да отглеждат внука им – 3-годишният Максим.

Марин Йотов е единственият син на Илияна Йотова. Завършил е финанси в престижния университет „Уестминстър“ в Англия, след което се завръща да работи у нас. Няма данни къде и какво работи, нито какви са доходите му, но явно и той се справя добре – както се казва, с майка-президент навсякъде ще те вземат с гигантска заплата! Съпругата му Кристиана е възпитаничка на Нов български университет. Тя не работи, а се грижи за семейния уют и за 3-годишния им син.

За новия дом на младото семейство се разбра, след като Кристиана публикува снимки в социалните мрежи от освещаването. От кадрите си личи, че къщата е голяма, с елегантно обзавеждане и с просторен зелен двор. „Всеки елемент у дома има смисъл и носи хармония!

Място, където любовта

е подслон!

хвали се снахата на Илияна Йотова.

Според хора от квартала, освещаването на къщата неотдавна е било извършено лично от патриарх Даниил. Той е бил поканен от Илияна Йотова да благослови луксозната къща на младите.