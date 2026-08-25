Иван Звездев обяви: Ще ставам дядо на момченце!

Щерката на популярния готвач ражда през октомври, кръщават детето Самуил

Популярният готвач и тв водещ Иван Звездев ще става дядо за втори път. Щастливата вест кулинарният спец обяви в социалните мрежи със забавна снимка, която успя да разсмее феновете му.

На нея майсторът на черпака позира с дъщеря си Даниела, която е във видимо напреднала бременност. Хубавицата показва наедряло тумбаче, което шеговито сравнява с корема на татко си. Под фотоса Иван пише:

"Някой май е напълнял... Младите въобще не пазят диета. Но ще се вталим... Има-няма два месеца". Така по ироничен и доста оригинален начин Звездев разкрива новината, че внуче №2 вече е напът.

Наш екип побърза да се свърже с Иван, който коментира емоциите около предстоящото събитие първо пред "България Днес".

"Вълнуващо е, че ще ставам дядо, но емоциите вече поотминаха, защото бременността е към края си. Живи и здрави, чакаме детето да се роди през октомври. Тогава ще можем да празнуваме и да се веселим", сподели чистосърдечно пред вестника видният кулинар.

Любимецът от малките екрани не пропусна да обяви и пола на бебето.

"При всички очаквания ще е момче. Избрали са името Самуил", хвали се още звездата от "Бон апети".

Звездев посрещна първородния си внук през януари 2023

През януари 2023-та усмихнатият павликенчанин посрещна първия си внук Тервел. Радостта отново му донесе Даниела, която е гримьор по професия. Тогава Иван бе само на 47 години и се превърна в един от най-младите дядовци в шоубизнеса. Малкият юнак бързо се превърна в най-важния член на голямото семейство, а скоро и батко бебе Самуил.

На 12 август т.г колоритният готвач стана на 51, но не посреща повода с шумен купон. Вместо това той събира само най-любимите си хора около отрупана софра с вкусни блюда.

"Винаги осигурявам празненствата на другите, но моите не обичам да ги празнувам. Гледам винаги да се веселим в тесен кръг с торта, мезета и салатки. Да се поздравим и да се порадваме на момента заедно", разказва за личния си повод вълшебникът на кухнята.

Тази година безспорно най-големият подарък за Звездев си остава този в корема на щерка му. Желаем й лека бременност и успешно раждане на най-новия член на фамилията!