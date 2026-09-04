Ивайла Бакалова живяла в инвалидна количка! Забременяла по чудо на 40 (Баща й я провесвал през терасата)

Ивайла Бакалова е сред звездните участници във „Фермата“, което се завърна в ефира на bTV с десети сезон. Тя влезе в шоуто заедно с близначката си Божидара. Ивайла, която претърпя спешна операция заради остър апендицит в края на юни, явно се е възстановила и се впуска в поредното тв приключение.

„Мис България – Вселена“ 2001, която е още бизнесдама и майка на две дъщери, има опит в риалити форматите у нас. През 2009 г. тя участва във „ВИП Брадър“, а през 2014 г. влезе в „Къртицата“, където бе изложена на тежки физически изпитания и екстремни ситуации. За жалост, участието й там приключи след инцидент, при който Ивайла оплете крака си в предпазна мрежа над земята и това доведе до тежко натрошаване на пищяла и колянната става. Тя

премина през множество операции

и месеци в инвалидна количка, а по-късно сподели, че тази случка е преобърнала егото й. Научила я е на смирение, пренареждайки изцяло приоритетите й в живота. Но да се върнем в началото.

Бакалова е родена на 16 юли 1981 г. във Варна в колоритно семейство. Освен близначката си Божидара има и трима братя. Близките й разказват, че като ученичка Ивайла не се отличавала със самочувствие за външния си вид и живеела донякъде в сянката на сестра си, пише "Супер магазин".

Двете имали драматично детство. Любопитен факт е, че през първите си 3 години се казвала Людмила. Била кръстена на дъщерята на Тодор Живков, защото баща й Божидар се надявал, че ще получи жилище от Тато, но това не се случило. Родителите се разделят, когато близначките нямат и 2 години. С татко си не прекъсват контакт, но по думите им той ги малтретирал. Брат им Антоний разказва, че провесвал Ивайла от балкона, за да пребори страха й от високото. А за да кали децата, той ги будел рано сутрин и още топли от леглото ги обливал с леден душ... Впоследствие Божидар заминава за Америка и изчезва. Там няколко години лежи и в затвора, а после се връща в България. На родна земя Бакалов запали медиите със скандални твърдения като това, че Ивайла и Божидара не са негови деца, но той ги осиновил, за да спаси тях и майка им. Както и, че

те го били ограбили със 75 000 долара

и 2 кг злато с фалшиви пълномощни. В интервюта Ивайла казва, че причината е апартамент, приписан на сестрите от баба им по бащина линия, а таткото не можел да преживее, че имотът не е останал за него.

Пътят на Бакалова към славата започва през 2000 г. с титлата „Мис Черно море“, а година по-късно печели конкурса „Мис България – Вселена“ и представя страната ни на международния „Мис Вселена“ в Пуерто Рико.

Титлата бързо променя живота на варненката и популярността идва с всичките си екстри. Личният й живот е следен под лупа, а тя започва да излиза само с богати господа. Приписват й връзка и с покойния Илия Павлов.

От модните среди твърдят, че любовта между двамата пламва от пръв поглед. Разбира се, тя не е потвърждавала тези слухове, а всичко завършва тъжно на 7 март 2003 г., когато Павлов е застрелян пред офиса си в София.

Бакалова в миналото си е имала връзка и с друг влиятелен бизнесмен – Румен Гайтански – Вълка. Тя се запознава с него в елитно столично заведение, но не го харесва веднага. „Не бях чувала за Румен.

Той направи първата крачка

Беше смешно запознанство чрез посредник. Не беше любов от пръв поглед. Той е силен човек, беше мъж на място. Почувствах се сигурна, че има сериозни намерения. Повярвах, че може да бъде мъжът на живота ми“, признава по-късно красавицата, която роди от него първата си дъщеря Рая през 2003 г., но двамата се разделиха малко след появата й. Варненката казва, че отношенията им са се влошили след скандали за битовизми, но близки до двойката разкриват, че Вълка изневерявал доста често на миската.

След няколко скандала от ревност бившият собственик на „Чистотата“ в София приключил с Ивайла, като обещал обезпечаване за нея и Рая до края на живота им. Той им оставя луксозен мезонет в центъра на София и спонсорира продуцентския бизнес, с който хубавицата се захвана след раздялата им. Този период се оказва тежък за Бакалова, защото в рамките на 12 месеца освен разпадането на връзката й тя губи племенника си, втория си баща – този, който я е отгледал, и баба си. Близки до нея разкриват, че била изпаднала в тежка депресия. „Тогава се затворих в себе си и се виждах само с най-близките си хора, пред които можех да се разплача. Бях като празна“, признава самата Ивайла.

На всичко отгоре малко по-късно продуцентският й бизнес се провали с гръм и трясък. След като пропадна концертът на Дженифър Лопес в София през 2006 г., тя задлъжня с 390 000 евро, за които се говори, че също са покрити от Вълка, а после нито една западна компания не искала да работи с нея. Така миската се захвана с недвижими имоти.

След инцидента в „Къртицата“ тя живя в Дубай няколко години. Казва, че заминаването й не е било продиктувано от любов към дестинацията или търсене на лукс, а за да развива бизнеса си и да осигури спокойна среда за дъщеря си. Именно

там се запознава и с втория важен мъж

в живота й – Веселин Денков, известен като Весо Брадата. Доста време двамата пазеха връзката си в тайна, докато бизнесменът приключваше предишния си брак. Чак след това Бакалова отново се върна в България като официална половинка на Брадата. През декември 2022 г. се роди и дъщеря им Вяра, която и двамата определят като чудо. Те дълго време мечтаят за дете, преди Ивайла да забременее чрез инвитро процедура в Турция, успешна още при първия опит.

В средата на юли обаче стана ясно, че хубавицата и Денков са се разделили тихомълком през май. Близки до нея издават, че отношенията им окончателно са се разпаднали. Каква точно е причината за раздялата, засега не е известно. Самите те още не са коментирали случващото се.

Астрологията е голяма нейна страст

Астрологията е най-голямата лична страст на Ивайла от години. Тя превръща това хоби в дълбоко проучена материя и сама признава, че редовно анализира натални карти. Дотолкова е усъвършенствала уменията си, че често изненадва близките си, успявайки да разчете детайли от тяхното минало и бъдеще.