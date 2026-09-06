Ивка Бейбе крие шокиращо минало: Преди славата продаваше в мола и...

Инфлуенсърката Ива Иванова, по-позната като Ивка Бейбе, влезе в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая” и се оказа най-нормалната там. Тя е позната на аудиторията си с острия си език, провокативните въпроси и темите, които без притеснение подхваща в подкаста си. На фона на останалите участници в риалити формата обаче, брюнетката изглежда като един от най-умерените образи.



Ива Иванова има хиляди последователи в Ютюб, Инстаграм и Тик Ток, а общата й аудитория в интернет е близо милион души. Преди да се превърне в Ивка Бейбе, тя работи като продавачка в столичен мол. Ковид кризата обаче променя плановете й и остава без работа. Тогава пред младата жена стои изборът дали да се върне в родната Варна или да остане в София и да опита да изгради нещо ново. Решава да остане и да се насочи към дигиталния маркетинг. Постепенно започва да създава съдържание, да снима интервюта и да търси своята публика. Така се ражда образът на Ивка Бейбе – момичето, което няма притеснения да спира хора по улиците, в дискотеките и да им задава провокативни въпроси, които други вероятно биха премълчали. Особено популярни стават блиц интервютата, в които сексът, връзките и интимните отношения са сред най-често обсъжданите теми.

Ивка признава, че в миналото наистина е прекалявала. „С напредване на годините станах много по-мека, по-блага и смислена. Бях доста вулгарна преди, изключително дори. Питах хората дали правят анален секс, което е пълна идиотия”, дава си сметка тя. И добавя, че понякога, когато гледа старите си записи, сама се чуди как е имала смелост да задава такива просташки въпроси. Според нея провокативният образ продължава да й тежи и до днес, защото публиката трудно забравя първото впечатление. Затова през последните години се опитва да покаже и друга страна от характера си. „Сега изчиствам имиджа си и се опитвам да покажа, че мога да показвам и смислени неща. Да, натрупах бърза популярност с простотии, а съм много повече от това”, откровена е Ивка.

Проблемът обаче е, че аудиторията й има друго мнение. И то е, че сексът продължава да бъде една от най-интересните теми, когато става дума за Ивка Бейбе. Паралелно с развитието си в социалните мрежи, тя става водеща и на подкаст, в който разговаря с популярни лица и коментира актуални теми и скандали.

Преди това обаче Ивка има и друг важен период в кариерата си. Тя работи като репортерка в дискотека „Плаза” в Студентски град, където прави анкети сред посетителите. Покрай работата си там се запознава фолк певеца Константин, който е собственик на заведението. Според мълвата между двамата е имало и интимна близост. Със сигурност е известно, че Коцето е бил своеобразен работодател на Ивка по това време. От този период е и една от най-пикантните истории около визията на интернет звездата. Тя два пъти е оперирала бюста си, а веднъж е лягала под ножа и заради носа си. Говори се, че именно изпълнителят на „Черна роза” е платил първия силикон на младата репортерка. За операцията броил 10 бона. Не е ясно как реагира дългогодишната му съпруга Надя на честите слухове за различните му похождения.

След първата операция бюстът на Ивка изглежда несиметричен и тя изобщо не се харесва. Затова взима решение да се довери на друг пластичен хирург. После си оперира и носа в Турция.

В личния живот на Иванова не липсват и други пикантни истории. Тя имаше кратка авантюра с Евгени Генчев – пианиста, който беше вторият ерген в едноименното риалити. Докато музикантът отричаше между двамата да е имало връзка, Ивка разказваше за отношенията им по различен начин. Днес обаче е категорична, че вече не поддържат контакт. По думите й не била разочарована, защото вярвала, че присъствието на Евгени в живота й е било своеобразен урок.

Любовният живот на младата интернет звезда не се вписва в стандартните представи. Тя е имала отношения както с мъже, така и с жени. Казва, че първите й интимни преживявания с нежния пол са започнали още в тийнейджърските й години, но пък опитът й с мъжете е значително по-голям. Имала е само две жени в живота си, към които е изпитвала истински чувства.

Варненката не крие, че дълго време не е била особено фокусирана върху идеята за традиционно семейство. „Тотално съм се съсредоточила в работата си. Много съм амбициозна!”, признава тя и допълва, че напоследък се чувства самодостатъчна, което понякога я плаши.

Въпреки самоуверения образ, който показва пред камерата, Ивка често се сблъсква с моменти на самота. Досега не е срещнала човек, който да я разтърси достатъчно силно, че да започне да мисли сериозно за брак и деца. Преди време около нея се появяваха и други слухове – включително твърдения за предложения към известни личности и нестандартни сексуални ситуации. Ивка признава, че е правила тройка, но категорично отрича да е била с рапъра Наско Колев и младата чалга звезда Лидия.

Участничката в „Ергенът: Любов в рая” е говорила публично и за семейството си. Тя е отгледана от майка си и пастрока си. Отношенията с биологичния й баща неотдавна претърпяват промяна. След дълъг период, в който не се виждат изобщо, двамата успяват да изгладят отношенията си. „Не го бях виждала десетина години” разказвала е Ивка, но вече е категорична, че му е простила.

Въпреки че е заета с работа, брюнетката не спира и с образованието си. Миналата година тя учеше маркетинг и мениджмънт в Испания, след като през 2025 г. се класира с много висок успех по програма „Еразъм+”, но не е ясно дали е избутала. В България също следва специалност, свързана с пиар, но все още не е завършила. Животът й през този период се превръща в непрекъснато пътуване между България и Испания.

Последователите на Ивка забелязват и голяма трансформацията във визията й. Тя от години блъска във фитнеса, но доскоро не успяваше да постигне желана от нея фина фигура. В последно време обаче видимо е отслабнала, което веднага породи спекулации, че е използвала популярните инжекционни медикаменти за редукция на теглото. Иванова отрича подобни твърдения и обяснява промяната със стреса около работата си.

Риалити героинята неведнъж е признавала, че се опитва да се раздели с вулгарния образ от началото на кариерата си и да покаже повече от себе си – не само провокативната интернет звезда, но и жената зад камерата, която учи, развива собствен бизнес, пътува между две държави и се опитва да намери любовта. Едва ли обаче последното се е случило точно в „Ергенът: Любов в рая”.

