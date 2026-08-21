ИЗЧЕЗНА Калина Сакскобургготска! Крие ли се принцесата?

„Българската принцеса Калина от кралското семейство води изключително уединен начин на живот и не е забелязвана в публичното пространство от две години.“

Това твърди испанското списание „Ола“ преди дни. Според тях единствената дъщеря на Симеон II - последния цар и бивш министър-председател на България, се е появила за последно на 29 май 2024 г. заедно с няколко членове на семейството си, за да се сбогува с цар Фердинанд I по време на траурната церемония, състояла се в двореца „Врана“ в София.

„Няма такова нещо. Ние виждаме Калина всеки ден“, твърдят хората от Царска Бистрица. От няколко години Калина живее изцяло в България, като се занимава с различни свои проекти, но не пътува много по света. Тя се грижи за сина си Симеон Хасан-Муньос, който също живее с нея и съпруга й Китин в Царска Бистрица, пише "България Днес".

Последното появяване на княгинята бе по време на Шествието за семейството в София през юни 2026 г. То предизвика широк обществен отзвук и коментари. Дъщерята на Симеон Сакскобургготски се включи в събитието заедно със съпруга си Китин Муньос, облечена в цветовете на българското знаме. В същото време се проведе и т.нар. София прайд. Шествието за семейството се проведе с подкрепата на Българската православна църква, а патриарх Даниил отслужи молебен преди началото му в храм „Света Неделя“, на който също присъства царското семейство. Именно там Калина и съпругът й Китин са били поканени да застанат начело на събитието.

Списание „Ола“ коментира надълго и нашироко и атлетичната фигура на представителката на царското семейство, която е плод на дългогодишен дисциплиниран тренировъчен режим. „Ако не тренирам, не се чувствам добре. Единствената причина да го правя е, за да бъда здрава и да се чувствам във форма“, казва Калина пред българските медии. Дъщерята на Симеон за първи път привлече общественото внимание в началото на 2000-те години, когато външният й вид породи слухове, че се е подложила на сериозна лицева операция.

Съпругът й Китин сложи край на спекулациите през 2018 г., като обясни, че промяната във външността й е последица от инцидент в детството, при който са счупени двата й предни зъба. Наложило се да претърпи спешна операция след процедура по поставяне на коронки на въпросните зъби през 1999 г., довела до инфекция, която се е разпространила към носния хрущял. „При нея най-важното беше да се спасят окото и носът от инфекцията“, сподели съпругът й пред „Ола“.