Изпълнителката на "Сърца червени" Йорданка Христова: Играчите на ЦСКА са лигльовци, да ги глобят яко!

Христо Янев бил джудже, дай боже, да има повече такива джуджета като него - прекрасен, интелигентен, смята примата

Голямата цесекарка Йорданка Христова се застъпи здраво за настоящия треньор на "червените" Христо Янев. Той е подложен на унищожителни критики от началото на сезона, които се засилиха още повече след поражението с 0:3 от ОФИ (Крит). Днес ЦСКА излиза в мача реванш от плейофната фаза на Лига Европа в търсене на паметен обрат. Естрадната ни легенда, изпяла химна "Сърца червени", вярва в победата на отбора, но бе критична към футболистите.

"Винаги има шанс за обрат, но не зависи само от треньора. Тези скъпоплатени играчи трябва да ги глобяват яко, когато са изпуснали чисти положения или са подходили несериозно. Да вземат да се стегнат тези лигльовци! Така както получават премии, така да има и санкции за провинилите се", категорична е 82-годишната прима, която откриваме на плаж край морето.

Легендата се застъпи за Христо Янев

"Брахими например един мач играе, другия - не, вратарчето сладкото и той е за бесилото, спаси една дузпа, после пуска леки голове. Христо Янев е на прицел винаги. Публиката понякога са неблагодарни критикари. Искат отборът винаги само да бие. Няма съвършени хора. Ицо много хора не го признават. Отвсякъде смятам, че той е точният човек за ЦСКА. Толкова други се изредиха преди него и какво направиха? Джудже бил. Джудже беше Иван Колев, до кръста му беше на Янев. Христо си е нормален. Дай боже, да има много такива джуджета като него, прекрасен, интелигентен. Ядосвам се как само го разкостват, само хейт по него. Не може толкова негативизъм да се лее по тези социални мрежи", ядосва се Данчето.

Тя сподели очакванията си и за реванша с ОФИ на Националния стадион "Васил Левски".

"Така или иначе оставаме в Европа, каквото и да се случи довечера. Очаквам достоен мач, нищо не е невъзможно. Нека да направят добър мач. Искам и "Левски" да победи АЕК, да върви напред българският футбол, повече млади български футболисти да има, да разкараме тези чужденци. Сега всичко стана комерсиално, гнусно и продажно. Навремето великите спортисти, като започнем от Жоро Найденов, Ракаров... те бяха футболисти истински, които играеха за хубавата игра, за България, а не толкова за пари", припомня си за миналите години Христова. Легендарната изпълнителка накрая дава своя надъхващ призив към всички на стадиона: "Сърца червени, туптете заедно за отбора и положителната енергия може да ни изстреля там, където ни е мястото!".

Здравко от "Ритон": Не отбор, а сбирток!

"Този състав на ЦСКА в момента не е отбор, а сбирток!"

Това заяви пред "България Днес" заклетият цесекар Здравко Желязков от популярния дует "Ритон".

Обичаният певец е ядосан на футболистите, които на остров Крит приличаха на удавници и потънаха с 0:3. "Като гледам как играят на терена, не изключвам възможността футболисти да залагат на мачове в разните там букмейкърски компании. Какви са тези чужденци, които купуваме? Вижте "Левски" какви играчи привлича и нашите какви са. Има да се учим от Наско Сираков и Даниел Боримиров, които показаха в "Левски" как трябва да се работи. Дано не съм лош пророк, но май ще ядем дървото срещу ОФИ. Време е отново в ЦСКА да започнат да играят повече българи и ако ще се залага на чужденци, то те да имат нужната класа. Сигурно и след тези мои думи ще започната да ме плюват разни хора, които нищо не разбират от футбол, но е време да свалим розовите очила и погледнем истината в очите!"