Извикаха ни да я приберем, за да не умре в болницата! Аня хранила жената на Ивайло с капкомер в тяхната „тройка спатия“

„Не ми тежи, че се грижех за Юлиана, а че нито един от нейните приятели не се обади в продължение на години - да попита как е, какво прави...“, призна пред „България Днес“ Аня Пенчева.

Звездната актриса, както първи писа вестникът, се е грижила предано за колежката си Юлиана Караньотова, която получи тежък инсулт само на 38 години и почина миналата седмица, след като загуби и битката с онкологично заболяване. Всички в гилдията се възхищават на голямото сърце на Аня, която преди четвърт век създава цял щаб от изтъкнати актриси за спасението на бившата половинка на любимия си мъж Ивайло Караньотов.

„Нито един от тези приятели не й позвъни, разбирате ли! Аз ги виждах по улицата и ги презирах! Веднъж не издържах и казах на един, няма да споменавам името му. Позволих си го, защото двамата имаха и по-близка връзка навремето“, не скрива негодуванието си секссимволът на Народния.

Заради това Севда от „Време разделно“ не се противопоставила на желанието на щерката на Юлиана – журналистката и тв водеща Карина Караньотова, опелото да бъде в съвсем тесен кръг. „Аз абсолютно я приветствах, защото не може такова нещо! 25 години да не се обадят! А тя беше денонощно с тези хора! Юлиана беше купонджийка, толкова й теглеше животът! Седяха на нейната маса, ядяха и пиеха, защото тя беше ларж, имаше и възможности... и никой, никой, ама никой от тях не й се обади!“, възмутена е до дън душа Аня Пенчева.

Легендата на родното кино и сцена едва намира думи да опише срамната ситуация, която за нея е не само морално укорима, но и необяснима, защото нейната колежка не останала тотално прикована към постелята, а започнала да се движи. „След това й се възвърна говорът, можеше да говори, да, не можеше да се движи нормално, но те можеха да й се обадят по телефона, да й кажат: „Как си?“. А тя нямаше нищо против те да й отидат на гости, на всеки се случва да боледува, но не отиде никой!“, подчертава майката на тв водещата Петя Дикова.

„Един верен приятел й остана на Юлиана - Дежо, който също е актьор, но той е сляп за съжаление. Той живее във Варна. И само с него се чуваше по телефона. Само с него! И тази самота не й се отразяваше добре“, посочва Аня.

Въпреки че Юлиана и Ивайло се разделят, когато той открива новата голяма любовь в лицето на звездата на Народния, тримата по думите й остават неразделни. „Бяхме непрекъснато заедно. И задължително на големите празници - на Коледа, на Нова година, на Великден... Хората виждат това от снимките, които съм публикувала през годините“, напомня настоящата половинка на сина на великата Славка Славова.

„За съжаление и Бойко Илиев не се обади. А преди години всичките му пиеси бяха с нея. А той е възпитан човек. Мен това също ме натъжи и огорчи много“, не крие Аня Пенчева.

Една от най-красивите БГ актриси за всички времена върна пред „България Днес“ с 25 години лентата назад, когато „Юлиана получи всичките тези усложнения здравословни“. „Извикаха ни в „Пирогов“, защото по статистика не искаха да умира човек в болницата. Абсолютно я бяха отписали. Почти нямаше жизнени функции. Не можеше да говори. Не можеше да се движи. Благодарение на д-р Емилова я захранихме с капкомер. Аз за детето си не съм ставала така да го храня с капкомер. Първо й давахме сокчета от зеленчуци, после от плодове. И ние я раздвижихме. Направихме й телефона с три копчета - Ивайло едно, Карина две и аз три. Винаги сме били тройка спатия!“, обобщава втората снаха на Славка Славова.

Аня си спомня и как е успяла да мотивира Караньотова да се включи в подготовката на абитуриентския бал на дъщеря си. „Казах й: „Юлиана, стягай се, защото ти трябва да избираш тоалета на Карина!“ Тя имаше различен вкус от моя за обличане. Аз съм по-класическа, а тя беше малко по-екстравагантна. И й викам: „Защото аз нямам вкус!“, а тя - „Да, така е!“, и двете умирахме от смях. И тогава я изправихме да може да върви, отидем по магазините и да изберем някои неща. И така 25 години живя с любов. И мисля, че тази наша всеобща любов я крепеше!“, убедена е Пенчева.

Ивайло Караньотов, Юлиана Караньотова и Аня Пенчева на поклонението на актрисата Таня Масалитинова

Топ актрисата сподели, че последните дни на Юлиана Караньотова били много тежки. „Беше много, много зле. И на нас дори не ни се вярваше, защото тя имаше такава жажда за живот. Душата й летеше и все имахме надежда, че ще се оправи“, допълни секссимволът на Народния.

„Тримата наистина бяхме много задружни, но да не си помислите, че не сме се карали, че не сме си викали... Но после сме се смели. Аз имам една къщичка на морето, в нея се събирахме всички и комшиите отначало бяха леко смутени - Сашо Диков, Юлиана... кой с кого е. Хвърляха боб да отгатнат. Но после свикнаха и те. Всички свикнаха. Ние показахме, че може и така да се живее. За да бъде Карина щастлива, за да бъде с нас, майка й трябваше да бъде с нас“, категорична е Пенчева.

Звездната актриса разкрива и че „най-големите грижи“ до последния дъх на Юлиана е полагал бившият й съпруг. „Аз се възхищавам на Ивайло и му се прекланям. Този човек не гъкна! Тъкмо се прибере вкъщи малко да се освежи, и звънне телефонът. И той тръгва през нощта с мотора. Спират го катаджии, гонят го, патрулката стои пред нас да го чака за нарушения, защото ние живеем в Бояна, а той отива при Юлиана в центъра за нула време. Такава невероятна всеотдайност прояви Ивайло!“, хвали любимия си мъж звездната актриса.