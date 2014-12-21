Жега! Благо налегна Куини на моторна лодка (Виж култовото ФОТО в ГАЛЕРИЯ)

5 Коментара
hahaha
преди 8 години
de vi e kultovoto foto - pak sgafihte neshto hahha
Коментирай
2
преди 8 години
Prestanete s glupostite vi
Коментирай
АНЕЛИЯ
преди 8 години
НАЙ-ВЪРХОВНОТО ЧУСТВО Е ДА ОБИЧАШ И ДА БЪДЕШ ОБИЧАН. А ВИЕ ДВАМАТА ГО ДОКАЗАХТЕ ,ЧЕ ТОВА СЪЩЕСТВУВА. БЪДЕТЕ ВИНАГИ ВСЕ ТАКА ВЛЮБЕНИ И ВЯРВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА ЛЮБОВ,КОЯТО ВИ Е ОТРЕДИЛ БОГ.
Коментирай
REZILKA
преди 8 години
ТОЗИ НИКАКВЕЦ НЯМА ЛИ ДА СПРЕ ДА СИ ПОКАЗВА МАЗНАТА МУТРА! ИМА ДВЕ ДЕЦА КОИТО ВИЖДА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ А СЕ ИМА ЗА БАЩА! ТОЗИ ПЪПЧАСАЛ ИЗРОД ИЗЛАГА ДЕЦАТА СИ! ВЯРВА В ГОСПОД А ЛЪЖЕ КАТО ЦИГАНИН. АЗ ЖИВЕЯ БЛИЗО ДО КЪЩАТА НА МАЙКА МУ И БАЩА МУ И ВИЖДАМ ВСИЧКО! ГАДНО СЕМЕЙСТВО СА ТЕ. БРАВО НА ХРИСТИНА! НЕКА СИ ГЛЕДА ДЕЦАТА И ДА ГО ОСТАВИ ТОЗИ ЖЕНКАР. ТОЙ ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЛЕКЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!АКО НАИСТИНА ИМА ГОСПОД ДА ГО НАКАЖЕ!
Коментирай
Otgovor kum rezilkata
преди 8 години
AZ SUM SUSED NA RODITELITE NA BLAGOI, POZNAVAM GI MNOGO DOBRE I SUM IZNENADAN ZA TVOETO MNENIE,SIGUREN SUM,CHE NIKOI SUSEDI NJMAT TAKOVA MNENIE KOETO STE OTRAZILI VIE, JVNO OMRAZATA VI E DOSTA GOLJMA KUM TJH ZA DA SI POZVOLJVATE DA PISHETE TAKA,ZASHTOTO TE SA MNOGO DOBRI I VUZPITANI HORA.