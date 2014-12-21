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Жега! Благо налегна Куини на моторна лодка (Виж култовото ФОТО в ГАЛЕРИЯ)

Куини-Алис реши да удължи Коледната си ваканция, като добави още една седмица към нея. Ученичката натрупа неизвинени отсъствия през изминалите 5 дни, за да се покатери на вълните на любовта с Благой Георгиев в Дубай, видя HotArena.net.

https://hotarena.net/laifstail/jega-blago-nalegna-kuini-na-motorna-lodka-vij-kultovoto-foto-v-galeriq HotArena.net
Kali
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Жега! Благо налегна Куини на моторна лодка (Виж култовото ФОТО в ГАЛЕРИЯ)
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Куини-Алис реши да удължи Коледната си ваканция, като добави още една седмица към нея. Ученичката натрупа неизвинени отсъствия през изминалите 5 дни, за да се покатери на вълните на любовта с Благой Георгиев в Дубай, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Куини-Алис реши да удължи Коледната си ваканция, като добави още една седмица към нея. Ученичката натрупа неизвинени отсъствия през изминалите 5 дни, за да се покатери на вълните на любовта с Благой Георгиев в Дубай, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">18-годишното свежо агънце публикува гореща снимка с футболиста, на която се вижда, че той я е понатиснал на моторна лодка. Широките усмивки и на двамата подсказват, че цялото им пътешествие върви по мед и масло.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Леко комични изглеждат шарените &nbsp;шорти на Благо, докато Куини се е постарала малко повече за плажния си аутфит. Върху банския е добавила мрежеста туника. Надяваме се, че няма да се опече на дупки...</span></p>
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5 Коментара

hahaha

преди 8 години

de vi e kultovoto foto - pak sgafihte neshto hahha

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2

преди 8 години

Prestanete s glupostite vi

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АНЕЛИЯ

преди 8 години

НАЙ-ВЪРХОВНОТО ЧУСТВО Е ДА ОБИЧАШ И ДА БЪДЕШ ОБИЧАН. А ВИЕ ДВАМАТА ГО ДОКАЗАХТЕ ,ЧЕ ТОВА СЪЩЕСТВУВА. БЪДЕТЕ ВИНАГИ ВСЕ ТАКА ВЛЮБЕНИ И ВЯРВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА ЛЮБОВ,КОЯТО ВИ Е ОТРЕДИЛ БОГ.

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REZILKA

преди 8 години

ТОЗИ НИКАКВЕЦ НЯМА ЛИ ДА СПРЕ ДА СИ ПОКАЗВА МАЗНАТА МУТРА! ИМА ДВЕ ДЕЦА КОИТО ВИЖДА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ А СЕ ИМА ЗА БАЩА! ТОЗИ ПЪПЧАСАЛ ИЗРОД ИЗЛАГА ДЕЦАТА СИ! ВЯРВА В ГОСПОД А ЛЪЖЕ КАТО ЦИГАНИН. АЗ ЖИВЕЯ БЛИЗО ДО КЪЩАТА НА МАЙКА МУ И БАЩА МУ И ВИЖДАМ ВСИЧКО! ГАДНО СЕМЕЙСТВО СА ТЕ. БРАВО НА ХРИСТИНА! НЕКА СИ ГЛЕДА ДЕЦАТА И ДА ГО ОСТАВИ ТОЗИ ЖЕНКАР. ТОЙ ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЛЕКЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!АКО НАИСТИНА ИМА ГОСПОД ДА ГО НАКАЖЕ!

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Otgovor kum rezilkata

преди 8 години

AZ SUM SUSED NA RODITELITE NA BLAGOI, POZNAVAM GI MNOGO DOBRE I SUM IZNENADAN ZA TVOETO MNENIE,SIGUREN SUM,CHE NIKOI SUSEDI NJMAT TAKOVA MNENIE KOETO STE OTRAZILI VIE, JVNO OMRAZATA VI E DOSTA GOLJMA KUM TJH ZA DA SI POZVOLJVATE DA PISHETE TAKA,ZASHTOTO TE SA MNOGO DOBRI I VUZPITANI HORA.

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