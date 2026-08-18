Къци снима роман за звяр! Синът му пише музиката!

Къци Вапцаров снима филм за чудовище и вече значително е напреднал по темата.

Става реч за втория му филм, който сега ще е по неговия роман „Чудовището на Ида“. Самият автор казва: „Аз бих го нарекъл психологическо фентъзи“. Активно използва изкуствен интелект за снимките и задвижването им.

Сглобка

Къци Вапцаров разказва: „Направих всички кадри за филма, дотук около 1600 снимки. Повечето вече са раздвижени. Остава още малко да направим на видеа и почваме да сглобяваме „Чудовището на Ида“. Засега ще са около 900 кадъра по 15 секунди, което грубо ще е около 110 минути филм. Накрая ще добавим и музика от Ace Vaptsarov, която със сигурност ще е фантастична и сме готови! Очаквайте скоро“. Въпросният Ace Vaptsarov е Асен Вапцаров – синът на тв любимеца, който сега гради кариера в Холивуд и въобще отвъд океана. Сам той се определя като композитор и човек, пише "Телеграф".

Навътре

Сюжетът на „Чудовището на Ида“ е за зверовете вътре в нас, по определението на автора. Негативното и страданието се натрупват дълбоко в подсъзнанието ни и там се раждат чудовищата. За едно от тях е и романът на Къци, по който сега прави филм. Самото чудовище придобива различни форми – от приличащо на звяр от Warcraft до митологичен призрак.

Мадона

В типичния си шеговит стил Вапцаров написа, че Мадона била в Гърция и не му се обадила, свързвайки новините за световната знаменитост, която отпразнувала рождения си ден на остров Корфу и била при манастирите на Метеора. След това Къци добави в стил анекдот от едно време: „Иначе аз днес открих най-бързия начин да почистя дъската за рязане на хляб – като я обърна от другата страна“.

Знайно е, че той има вила в северната част на южната ни съседка. Там гледа разни плодове и зеленчуци и се радва на слънцето и по-спокойния живот.